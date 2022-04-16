Ramazan Gizemli hayırsever tüm borçları ödedi
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gizemli hayırsever tüm borçları ödedi

Bursa’da gizemli bir hayırsever 3 mahalledeki tüm eczaneleri gezerek veresiye defterindeki borçları ödedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gizemli hayırsever tüm borçları ödedi
Bursa'da durumu olmadığı için veresiye ilaç alan vatandaşların borçlarını hayırsever vatandaş eczaneleri tek tek gezerek ödedi.

Bursa’da gizemli bir hayırsever 3 mahalledeki tüm eczaneleri gezerek veresiye defterindeki borçları ödedi. Her Ramazan ayında Bursa’nın farklı semtlerinde ortaya çıkan gizemli hayırsever bu yıl da Yıldırım ilçesi Hacivat, Şirinevler ve Demetevler mahallelerinde ortaya çıktı. Mahallede durumu olmadığı için veresiye ilaç alan vatandaşların borçlarını hayırsever vatandaş eczaneleri tek tek gezerek ödedi. Hayırseverin 3 mahallede 20 eczaneyi gezerek 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıktı. Borçlarını ödeyen kişiye hayır dua eden vatandaşlar, “Eczaneye borcumuz vardı. Bir hayırsever gelip borçları ödemiş. Kendisinden Allah razı olsun” dedi. Eczacılar ise işyerlerinin camlarına “Buradaki veresiye borçlar hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir” notunu astılar.

Zimem Defteri hayat buldu: 1 milyonluk veresiye borcunu ödedi
RAMAZAN
Zimem Defteri hayat buldu: 1 milyonluk veresiye borcunu ödedi
O tepeden tırnağa cesaretti

O tepeden tırnağa cesaretti

​O'nun Gibi'nin 15. bölümü yayında.
Trabzonspor frene bastı

Trabzonspor frene bastı

​Bordo mavililer son 4 maçtır galip gelemiyor.
Bakan Nebati: Tek sorunumuz enflasyon onun da üstesinden geleceğiz

Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı.

Evde iftar hizmeti

Evde iftar hizmeti

​Altıeylül Belediyesi her yıl yaptığı geleneğe devam ediyor.

Fatih Karagümrük maçı sonrasında taraftarlara mesaj gönderdi.

​Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan spor yasasını anlattı.

İçişleri:15 ayrı bölgede 339 terörist öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.