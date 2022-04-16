Gizemli hayırsever tüm borçları ödedi

Bursa’da gizemli bir hayırsever 3 mahalledeki tüm eczaneleri gezerek veresiye defterindeki borçları ödedi. Her Ramazan ayında Bursa’nın farklı semtlerinde ortaya çıkan gizemli hayırsever bu yıl da Yıldırım ilçesi Hacivat, Şirinevler ve Demetevler mahallelerinde ortaya çıktı. Mahallede durumu olmadığı için veresiye ilaç alan vatandaşların borçlarını hayırsever vatandaş eczaneleri tek tek gezerek ödedi. Hayırseverin 3 mahallede 20 eczaneyi gezerek 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıktı. Borçlarını ödeyen kişiye hayır dua eden vatandaşlar, “Eczaneye borcumuz vardı. Bir hayırsever gelip borçları ödemiş. Kendisinden Allah razı olsun” dedi. Eczacılar ise işyerlerinin camlarına “Buradaki veresiye borçlar hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir” notunu astılar.

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