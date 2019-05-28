Ramazan Gönül coğrafyası iftarda buluştu
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RAMAZAN HABERLERİ

Gönül coğrafyası iftarda buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Mezunlar Birliği (TÜMEB) iş birliğiyle Kosova’nın güneybatısında bulunan Prizren’de iftar programı düzenledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuştu.
YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuştu.

“Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları” projesi kapsamındaki iftara, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, TÜMEB Başkanı Amir Kuleta, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri ve Türkiye mezunları katıldı.

İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Eren, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kosova’nın kültürel ve tarihi yakınlığının başka ülkelerle kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunu söyledi. Türkiye’nin her zaman Kosova’nın refahı, istikrarı ve huzuru için çalıştığını belirten Eren, “Bugün de Kosova’nın içinde bulunduğu siyasi durum bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Biz de kurum olarak, başta burada yaşayan soydaşlarımız olmak üzere Kosova’daki tüm topluluklarla beraber ilişkilerin geliştirilmesine katkı vermeye çalışıyoruz” dedi. Yemeğin ardından Şadırvan Meydanı’nda Hacivat ve Karagöz ile çeşitli sahne gösterileri sunuldu.

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RAMAZAN
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