Gönülden dile gelen dualar: Abdestle arınma

MEHMET NEZİR GÜL

Sabahımız, günümüz; bedenimizin her bir uzvu için hayır ve arınma vesilesi olsun.

Bizleri yeni bir güne uyandıran, abdest alarak kendisine kıyam, rükû ve secde imkânı veren Allah’a hamd olsun. Kulluğu bize en güzel bir biçimde gösteren Allah Resulüne salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Bizi abdest alırken kullandığımız su nimetiyle maddi kirlerden temizlediğin gibi İslam’ı da nur kılarak manen temizlenenlerden eyle.

Abdest alırken ağzıma verdiğim bu suyu cennette Peygamberimizin Kevser havuzundan içip bir daha susamamaya vesile eyle.

Bu dünyada verdiğin güzel nimetleri ve cennetlerinin güzel kokularını koklamayı nasip eyle.

REKLAM

Nice yüzlerin bembeyaz ve müreffeh olduğu ve nice yüzlerin kapkara ve muazzeb olacağı o günde yüzümüzü nurlandır, bizi mahcup eyleme.

Amel defterimi sağ tarafından verilenlerden eyle.

Amel defterimi sol taraftan ve arka taraftan verme ve hesabımı da zorlaştırma.

Başımı meshederken tüm vücudumu rahmetinle kuşatıver, üzerime bereketini yağdır.

Kulaklarımla hep hak ve doğru olan sözleri dinlemeyi ve sözlerin en güzeline de tabi olmayı nasip eyle.

Boynumu dünya ve ahirette esaret, zillet ve ateş halkalarından muhafaza eyle. Nice ayakların kaydığı şu dünya yolculuğunda ve ahiretteki sarsıcı hesap gününde ayağımızı sabit kıl ve sırattan doğruca geçmeyi nasip eyle.

REKLAM

Allah’ım!

Beni tevbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle. Sen her türlü noksanlıklardan münezzehsin. Senden af ve mağfiret dilerim. Beni affeyle.

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Allah birdir, Allah’ın ortağı yoktur.

Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed, Allah’ın kulu ve peygamberidir.

Eşhedü enla ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîkeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abduhû ve Resûlüh.

Âmin velhamdulillahi Rabbil alemin.