Ramazan Gönülden dile gelen dualar Cuma
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Cuma

Hiçbir özel davet almadığı halde Cuma’ya giderek mümin kardeşleriyle haftalık ibadetini/toplantısını gerçekleştiren, onlarla kaynaşan, muhabbetini artıran, birbiriyle kenetlenen, birlik içinde ibadetini yapan, özlem gideren, şuurlanan, vaaz ve hutbeyle bilgilenen, aydınlanan mümin kullarından eyle. Allah’ım!

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Cuma
Arşiv

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz mübarek, rızana uygun ameller, sıhhat ve afiyet üzere olsun.

Bizleri günlerin en üstünü, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün ve haftalık bayram günü olan cumaya kavuşturan Rabbimize hamdolsun.

Kendisine özellikle bugün, daha çok salavat getirerek sevgi, iman, destek ve bağlılığımızı sunduğumuz Peygamber Efendimize salat ve selam olsun.

Bugün en temiz giysilerini giyen, güzel kokular sürünen, saç, sakal, diş, tırnak, beden bakımını, haftalık temizliğini yaparak Efendimizi örnek alan kullarından eyle.

Bugün, davranışlarımızı daha adaletli, daha ibadetli, daha mürüvvetli, daha muhabbetli, daha tespihatlı, daha ahlaklı eyle.

Bugün yaptığımız niyazları, duaların kabul edildiği zaman olan “icabet saati”nde kabul eyle ya Rabbi!

Hiçbir özel davet almadığı halde Cuma’ya giderek mümin kardeşleriyle haftalık ibadetini/toplantısını gerçekleştiren, onlarla kaynaşan, muhabbetini artıran, birbiriyle kenetlenen, birlik içinde ibadetini yapan, özlem gideren, şuurlanan, vaaz ve hutbeyle bilgilenen, aydınlanan mümin kullarından eyle.

Allah’ım!

Namazı huşu içinde kılmayı, hutbeyi dikkatle dinlemeyi, dünyevi düşünce, fiil ve uğraşlardan, ibadetin ruhuna aykırı meşguliyet ve hareketlerden kaçınmayı nasip eyle.

Allah’ım!

Cuma’nın feyiz ve bereketinden nasibini alanlardan eyle. Mazeretsiz olarak Cuma ibadetlerini terk etmekten ve kalbi mühürlenmekten koru. Mazereti olanlara en hayırlı zamanda bu coşkuyu yaşamayı nasip eyle. Hanım kardeşlerimize bu ecir ve sevabı alacak nice hayırlı amellerde bulunmayı nasip eyle.

Allah’ım!

Cuma hürmetine geçmiş ve gelecek günah, hata ve kusurlarımızı mağfiret eyle.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed.

Âmin. Velhamdulillahi Rabbil alemin.

Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı.
Binlercesi telef oldu

Binlercesi telef oldu

​Bursa'daki çiftlikten yürek yakan görüntü.
Yemen hükümeti: Husiler ateşkesi açıkça ihlal ediyor

​Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cezaları artıracağız.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki.
Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

Dap'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev
TVNET SEMERKAND'DA

TVNET SEMERKAND'DA

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.