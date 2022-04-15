Gönülden dile gelen dualar: Cuma

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz mübarek, rızana uygun ameller, sıhhat ve afiyet üzere olsun.

Bizleri günlerin en üstünü, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün ve haftalık bayram günü olan cumaya kavuşturan Rabbimize hamdolsun.

Kendisine özellikle bugün, daha çok salavat getirerek sevgi, iman, destek ve bağlılığımızı sunduğumuz Peygamber Efendimize salat ve selam olsun.

Bugün en temiz giysilerini giyen, güzel kokular sürünen, saç, sakal, diş, tırnak, beden bakımını, haftalık temizliğini yaparak Efendimizi örnek alan kullarından eyle.

Bugün, davranışlarımızı daha adaletli, daha ibadetli, daha mürüvvetli, daha muhabbetli, daha tespihatlı, daha ahlaklı eyle.

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Bugün yaptığımız niyazları, duaların kabul edildiği zaman olan “icabet saati”nde kabul eyle ya Rabbi!

Hiçbir özel davet almadığı halde Cuma’ya giderek mümin kardeşleriyle haftalık ibadetini/toplantısını gerçekleştiren, onlarla kaynaşan, muhabbetini artıran, birbiriyle kenetlenen, birlik içinde ibadetini yapan, özlem gideren, şuurlanan, vaaz ve hutbeyle bilgilenen, aydınlanan mümin kullarından eyle.

Allah’ım!

Namazı huşu içinde kılmayı, hutbeyi dikkatle dinlemeyi, dünyevi düşünce, fiil ve uğraşlardan, ibadetin ruhuna aykırı meşguliyet ve hareketlerden kaçınmayı nasip eyle.

Allah’ım!

Cuma’nın feyiz ve bereketinden nasibini alanlardan eyle. Mazeretsiz olarak Cuma ibadetlerini terk etmekten ve kalbi mühürlenmekten koru. Mazereti olanlara en hayırlı zamanda bu coşkuyu yaşamayı nasip eyle. Hanım kardeşlerimize bu ecir ve sevabı alacak nice hayırlı amellerde bulunmayı nasip eyle.

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Allah’ım!

Cuma hürmetine geçmiş ve gelecek günah, hata ve kusurlarımızı mağfiret eyle.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed.

Âmin. Velhamdulillahi Rabbil alemin.