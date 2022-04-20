Gönülden dile gelen dualar: Dünyevileşme

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz hayırlı imtihanımız kazançlı olsun.

Sayısız nimetlerle donattığı dünyayı yaratıp emrimize veren Allah’a hamdolsun. Bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini ortaya koyan Peygamber Efendimiz’e salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Bir oyun, eğlence, süs, mal- mülk ve evlat sahibi olma, bunlarla övünme, insanı cezbeden aldatıcı bir meta, geçici bir yurt kıldığın bu dünya hayatında istikamet üzere yaşamayı bizlere nasip eyle.

Dünya hayatını, ahiret hayatımızı kazanmamıza vesile eyle.

Bu dünyanın her yönüyle bir imtihan alanı olduğunu bilip aldanmayan, Allah’tan gafil olmayan kullarından eyle.

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Yağmurla biten ve yeşeren, sonra bir doğal afetle yok olup giden bitkiler gibi gelip geçici olan bu dünyaya aldanmayan kullarından eyle.

Ahiretin yok sayıldığı, metafiziksel olanın küçümsendiği, insanların dini değerlerden koparılarak maneviyatsızlık girdabına sokulmak istenilen bir dünyada gençliğimizi bu tehlikeli akımlardan, dünyevileşme virüsünden muhafaza eyle Allah’ım!

Servet edinmek için helal haram tanımayan, makama gelebilmek için şahsiyetini zedeleyen, hazlara erişmek için ruhunu çürüten, insanları memnun etmek için Allah’tan müstağni kalan kullarından eyleme ya Rab!

Allah’ı biraz tanır biraz tanımaz, Allah hem varmış hem de yokmuş gibi davranmaktan bizleri ve neslimizi muhafaza eyle.

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Lüks, israf, şehvet düşkünlüğü, tüketim çılgınlığı, ihtiras, şımarıklık, insanları küçük görme gibi hallerden, bizi dünyaya hızla bağlayan ve ahireti unutturan yönelişlerden, tutum ve davranışlardan muhafaza eyle Allah’ım!

Kur’an-ı Kerim merkezli, Hazreti Muhammed şahsiyetli, âlim, arif ve salihler rehberliğinde istikamet üzere olmayı bizlere nasip eyle.

Hz. Muhammed Efendimiz gibi, dünyadan nasibin unutmadan, rızan üzere yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle Allah’ım!

Âmin, velhamdu lillahi Rabbil âlemin.