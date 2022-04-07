Gönülden dile gelen dualar: Ezan

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz tevhid nidasıyla huzurlu olsun.

Bizleri şirkten uzak tutup sadece kendisine kulluğa çağıran Rabbimize hamdolsun. En büyük muvahhid Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

İlahi ya Rabbi!

Asırlar boyu semalarda yankılanan tevhidin, kulluğa çağrının, özgürlüğün, bağımsızlığın, Müslüman olmanın, Müslüman kalmanın bir sembolü olan ezanı dindirme. “Biz, kısık sesleriz: minareleri, sen ezansız bırakma Allaah’ım!”

Günde beş defa hayatın hızına, kargaşasına ara vererek; kıyama, rükûya, secdeye, duaya, tefekküre çağrıda bulunan ezana icabet edenlerden eyle.

Bizi, çocuklarımızı, gençlerimizi bu ilahi sese koşanlardan eyle.

REKLAM

Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu, ümmeti Muhammed’e mescid kıldığın tüm yeryüzünü bu ilahi nağmeden mahrum bırakma Allah’ım!

Bize namazı hatırlatan, mümin yüreklerde sınırsız bir coşku; heyecan, aşk, muhabbet oluşturan, şeytanları kaçırtan, ruhları kararmış insanları rahatsız eden ezanın bir kurtuluş destanı olduğunu bütün insanların idrak etmesini nasip eyle.

Allah’ım!

İslam’ın bir şiarı, Müslümanların bir parolası olan ezanı güzel bir sesle okuyarak, okutarak; şehadetleri dinin temeli olan ve on beş asırdır aynı kelimelerle, aynı dilde okunmuş, dili ve kavmiyeti ne olursa olsun herkesin anladığı, duygulandığı evrensel bir metin olan ezanı susturmak aslından başka bir dille okutarak Müslümanları birbirinden ayırmaya, ibadetlere nifak sokmaya ve sadece ulusal bir çağrıya dönüştürmek isteyenlere fırsat verme Allah’ım!

REKLAM

Âmin, velhamdu lillahi Rabbil alemin.