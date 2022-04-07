Ramazan Gönülden dile gelen dualar Ezan
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Ezan

Asırlar boyu semalarda yankılanan tevhidin, kulluğa çağrının, özgürlüğün, bağımsızlığın, Müslüman olmanın, Müslüman kalmanın bir sembolü olan ezanı dindirme. “Biz, kısık sesleriz: minareleri, sen ezansız bırakma Allaah’ım!”

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Ezan
Arşiv

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz tevhid nidasıyla huzurlu olsun.

Bizleri şirkten uzak tutup sadece kendisine kulluğa çağıran Rabbimize hamdolsun. En büyük muvahhid Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

İlahi ya Rabbi!

Asırlar boyu semalarda yankılanan tevhidin, kulluğa çağrının, özgürlüğün, bağımsızlığın, Müslüman olmanın, Müslüman kalmanın bir sembolü olan ezanı dindirme. “Biz, kısık sesleriz: minareleri, sen ezansız bırakma Allaah’ım!”

Günde beş defa hayatın hızına, kargaşasına ara vererek; kıyama, rükûya, secdeye, duaya, tefekküre çağrıda bulunan ezana icabet edenlerden eyle.

Bizi, çocuklarımızı, gençlerimizi bu ilahi sese koşanlardan eyle.

Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu, ümmeti Muhammed’e mescid kıldığın tüm yeryüzünü bu ilahi nağmeden mahrum bırakma Allah’ım!

Bize namazı hatırlatan, mümin yüreklerde sınırsız bir coşku; heyecan, aşk, muhabbet oluşturan, şeytanları kaçırtan, ruhları kararmış insanları rahatsız eden ezanın bir kurtuluş destanı olduğunu bütün insanların idrak etmesini nasip eyle.

Allah’ım!

İslam’ın bir şiarı, Müslümanların bir parolası olan ezanı güzel bir sesle okuyarak, okutarak; şehadetleri dinin temeli olan ve on beş asırdır aynı kelimelerle, aynı dilde okunmuş, dili ve kavmiyeti ne olursa olsun herkesin anladığı, duygulandığı evrensel bir metin olan ezanı susturmak aslından başka bir dille okutarak Müslümanları birbirinden ayırmaya, ibadetlere nifak sokmaya ve sadece ulusal bir çağrıya dönüştürmek isteyenlere fırsat verme Allah’ım!

Âmin, velhamdu lillahi Rabbil alemin.

Ekipler seferber oldu

Ekipler seferber oldu

​Kar eriyince şehir su atında kaldı.
Orucunu açtıDevler Ligine damga vurdu

Orucunu açtı
Devler Ligi'ne damga vurdu

​Real Madrid'in Müslüman futbolcusu Devler Ligi'nde yıldızlaştı.
CHPli Özelden Bedava traktörler nerede sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık

​ABD Dışişleri Bakanlığı: Çıkarlarımızla uyumlu.

Düdük çalacak <br>yeri buldu!

Düdük çalacak
yeri buldu!

​Süper Lig'den kovulmuştu yeni ligine gidiyor.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

Kimse yüzüne bakmıyor

Kimse yüzüne bakmıyor

Dünya yıldızı futbola veda edebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.