Gönülden dile gelen dualar: Peygamberimi seviyorum

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz aydın olsun, gönlümüz hayırla dolsun.

Bizleri Tüm Zamanların Efendisine ümmet yapan Rabbimize hamdü senalar olsun. Örneklikte ilk, gönderilişte son Peygamber Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

İlahi ya Rab!

Bizi; bu dünyada senden sonra, herkesten ve her şeyden; annemizden, babamızdan, çocuklarımızdan, malımızdan- mülkümüzden, tüm sevdiklerimizden daha

çok Efendimiz Aleyhisselamı seven kullarından eyle.

Hazreti Muhammed’in getirdiği vahye eksiksiz inananlardan eyle.

Onun hayatı boyunca vahyi esas alarak ferdî, ictimaî, ahlaki, taabbudi olarak yaşadığı sünneti seniyyesine tabi olanlardan eyle.

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Allah’ı sevmenin yolunun Peygamberi sevmekten geçtiğini idrak edenlerden, hayatını en sahih bilgileri öğrenerek ders ve ibretler çıkaranlardan eyle.

Efendimizden bize sahih yollarla intikal eden hadisi şeriflerini öğrenip anlamaya, öğretmeye ve yaşamaya çalışanlardan eyle.

Onu Allah’tan sonra en çok sevmeyi, sevmede dengeli olmayı, o, en üstün

insanı, insanüstü görmekten de

kaçınmayı nasip eyle.

Ona bol bol salavat getirmeyi, destek olmayı, getirdiği din için mücadele etmeyi, onun ahlakı olan Kur’an ahlakıyla ahlaklanmayı, tartışmasız öncü, lider ve peygamber kabul etmeyi son nefesimize kadar nasip eyle.

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Bu sevgiyi ikrar etmeyi ve hem Allah’ın hem de Resulü’nün sevgisini kazanmayı nasip eyle.

Ve bu sevgi ve inançla salih ameller işlemeyi, mağfirete ermeyi, cennette Kevser’in etrafında diğer peygamberle, ashabı kiram ve salih kullarla birlikte olmayı nasip eyle.

Allah’ım!

Rahmetinin bir eseri ile izin vermen halinde Efendimizin şefaatine nail olmayı bizlere nasip eyle.

Âmin. Vesselatü vesselamu alel enbiyai vel mürselin.

Velhamdu lillahi Rabbil alemin.