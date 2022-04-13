Ramazan Gönülden dile gelen dualar Peygamberimi seviyorum
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Peygamberimi seviyorum

Bizleri Tüm Zamanların Efendisine ümmet yapan Rabbimize hamdü senalar olsun. Örneklikte ilk, gönderilişte son Peygamber Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Peygamberimi seviyorum
Arşiv

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz aydın olsun, gönlümüz hayırla dolsun.

Bizleri Tüm Zamanların Efendisine ümmet yapan Rabbimize hamdü senalar olsun. Örneklikte ilk, gönderilişte son Peygamber Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

İlahi ya Rab!

Bizi; bu dünyada senden sonra, herkesten ve her şeyden; annemizden, babamızdan, çocuklarımızdan, malımızdan- mülkümüzden, tüm sevdiklerimizden daha

çok Efendimiz Aleyhisselamı seven kullarından eyle.

Hazreti Muhammed’in getirdiği vahye eksiksiz inananlardan eyle.

Onun hayatı boyunca vahyi esas alarak ferdî, ictimaî, ahlaki, taabbudi olarak yaşadığı sünneti seniyyesine tabi olanlardan eyle.

Allah’ı sevmenin yolunun Peygamberi sevmekten geçtiğini idrak edenlerden, hayatını en sahih bilgileri öğrenerek ders ve ibretler çıkaranlardan eyle.

Efendimizden bize sahih yollarla intikal eden hadisi şeriflerini öğrenip anlamaya, öğretmeye ve yaşamaya çalışanlardan eyle.

Onu Allah’tan sonra en çok sevmeyi, sevmede dengeli olmayı, o, en üstün

insanı, insanüstü görmekten de

kaçınmayı nasip eyle.

Ona bol bol salavat getirmeyi, destek olmayı, getirdiği din için mücadele etmeyi, onun ahlakı olan Kur’an ahlakıyla ahlaklanmayı, tartışmasız öncü, lider ve peygamber kabul etmeyi son nefesimize kadar nasip eyle.

Bu sevgiyi ikrar etmeyi ve hem Allah’ın hem de Resulü’nün sevgisini kazanmayı nasip eyle.

Ve bu sevgi ve inançla salih ameller işlemeyi, mağfirete ermeyi, cennette Kevser’in etrafında diğer peygamberle, ashabı kiram ve salih kullarla birlikte olmayı nasip eyle.

Allah’ım!

Rahmetinin bir eseri ile izin vermen halinde Efendimizin şefaatine nail olmayı bizlere nasip eyle.

Âmin. Vesselatü vesselamu alel enbiyai vel mürselin.

Velhamdu lillahi Rabbil alemin.

Nefeslerin kesildiği maç

Nefeslerin kesildiği maç

​Real Madri-Chelsea maçında turu Karim Benzema getirdi.
Şampiyonlar Liginin favorisini eledi

Şampiyonlar Ligi'nin favorisini eledi

Villarreal, kimsenin ihtimal vermediğini gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Biden Putinin Ukraynada soykırım yaptığını belirtti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Çok sayıda yaralı var.

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
TVNET Türkistan'da

TVNET Türkistan'da

İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden konuk olundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.