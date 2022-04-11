Gönülden dile gelen dualar: Sünnet

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz, haftamız hayırlı ve bereketli olsun.

Bize rehber olarak Hazreti Muhammed’i gönderen Rabbimize hamdolsun. Bir insan ve bir peygamber olarak sözleri, davranışları ve onaylarıyla en güzel hayat biçimini bizlere gösteren Efendimiz Aleyhisselam’a salat ve selam olsun.

Sünnet; İslam medeniyetinin birinci kaynağı Kur’an’ın getirdiği, Hz. Muhammed’in örnek ve canlı bir yaşantıya dönüştürdüğü örnek yol.

Tebliğ, tebyin, tezkiye, talim ve terbiyenin açık bir tezahürü.

Kıyamete kadar bütün insanlığın değerler manzumesi.

İslam ümmetini inşa eden ilkeler.

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Müminlere istikamet ve istiklaliyet veren manevi dinamizm.

Asr-ı Saadet’i günümüze taşıyan hayat tarzı ve ideal düşünce biçimi.

“Vahyin esas alınarak inanç, ibadet, ahlak, hukuk, eğitim gibi alanlarda bireysel, toplumsal ve evrensel ilke ve prensipler bütünü.”

İlahi ya Rabi!

Bizleri yaşadığımız müddetçe böylesine önemli ve iman esaslarımızdan olan sünneti seniyye üzere bir hayat sürmeyi nasip eyle.

Allah ve Resulünü sevmenin, itaatin, Kuranı doğru anlamanın, ibadetleri doğru îfanın, kitabında bulunmayan meseleleri çözüme kavuşturmanın yegâne yolu ve adresi olan Sünneti Resulullah’tan bizleri ayırma Rabbim!

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Kur’an ile sünneti karşı karşıya getirmekten, birbirinin hasmı gibi göstermekten, birini diğerine tercih etme yanılgısından, Kur’an İslam’ı, Sünnet İslam’ı gibi sun’i ayrıştırmalardan, sünneti reddetme ihanetinden, sünneti savunurken bidatlere saplanma gafletinden cümlemizi koru Allah’ım!

Evrensel bir peygamber olan, bütün insanlığa rehber ve alemlere rahmet, bütün çağlara ve zamanlara ebedi olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in örnekliğinden ayırma ya Rab!

“Kalbin sünnetleri ile ruhumuzu,

aklın sünnetleri ile tefekkür, tezekkür ve tedebbürü,

ruhun sünnetleri ile varlığı merhametle, zevki selim ile görmeyi,

dilin sünnetleri ile kerim, leyyin, maruf ve hasen sözler söylemeyi,

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sadece şekle takılmadan akıl, ruh, kalp, dil ve beden ile Allah Resulünü örnek almayı, sünneti seniyyeye uymayı cümlemize nasip eyle.”

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed’in ve ala ali seyyidina Muhammed.

Âmin, velhamdu lillahi Rabbil alemin.