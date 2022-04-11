Ramazan Gönülden dile gelen dualar Sünnet
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Sünnet

Sünnet; İslam medeniyetinin birinci kaynağı Kur’an’ın getirdiği, Hz. Muhammed’in örnek ve canlı bir yaşantıya dönüştürdüğü örnek yol. Tebliğ, tebyin, tezkiye, talim ve terbiyenin açık bir tezahürü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Sünnet
Arşiv

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz, haftamız hayırlı ve bereketli olsun.

Bize rehber olarak Hazreti Muhammed’i gönderen Rabbimize hamdolsun. Bir insan ve bir peygamber olarak sözleri, davranışları ve onaylarıyla en güzel hayat biçimini bizlere gösteren Efendimiz Aleyhisselam’a salat ve selam olsun.

Sünnet; İslam medeniyetinin birinci kaynağı Kur’an’ın getirdiği, Hz. Muhammed’in örnek ve canlı bir yaşantıya dönüştürdüğü örnek yol.

Tebliğ, tebyin, tezkiye, talim ve terbiyenin açık bir tezahürü.

Kıyamete kadar bütün insanlığın değerler manzumesi.

İslam ümmetini inşa eden ilkeler.

Müminlere istikamet ve istiklaliyet veren manevi dinamizm.

Asr-ı Saadet’i günümüze taşıyan hayat tarzı ve ideal düşünce biçimi.

“Vahyin esas alınarak inanç, ibadet, ahlak, hukuk, eğitim gibi alanlarda bireysel, toplumsal ve evrensel ilke ve prensipler bütünü.”

İlahi ya Rabi!

Bizleri yaşadığımız müddetçe böylesine önemli ve iman esaslarımızdan olan sünneti seniyye üzere bir hayat sürmeyi nasip eyle.

Allah ve Resulünü sevmenin, itaatin, Kuranı doğru anlamanın, ibadetleri doğru îfanın, kitabında bulunmayan meseleleri çözüme kavuşturmanın yegâne yolu ve adresi olan Sünneti Resulullah’tan bizleri ayırma Rabbim!

Kur’an ile sünneti karşı karşıya getirmekten, birbirinin hasmı gibi göstermekten, birini diğerine tercih etme yanılgısından, Kur’an İslam’ı, Sünnet İslam’ı gibi sun’i ayrıştırmalardan, sünneti reddetme ihanetinden, sünneti savunurken bidatlere saplanma gafletinden cümlemizi koru Allah’ım!

Evrensel bir peygamber olan, bütün insanlığa rehber ve alemlere rahmet, bütün çağlara ve zamanlara ebedi olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in örnekliğinden ayırma ya Rab!

“Kalbin sünnetleri ile ruhumuzu,

aklın sünnetleri ile tefekkür, tezekkür ve tedebbürü,

ruhun sünnetleri ile varlığı merhametle, zevki selim ile görmeyi,

dilin sünnetleri ile kerim, leyyin, maruf ve hasen sözler söylemeyi,

sadece şekle takılmadan akıl, ruh, kalp, dil ve beden ile Allah Resulünü örnek almayı, sünneti seniyyeye uymayı cümlemize nasip eyle.”

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed’in ve ala ali seyyidina Muhammed.

Âmin, velhamdu lillahi Rabbil alemin.

Atletico Madrid izledi

Atletico Madrid izledi

Crespo'ya yapılan teklif ortaya çıktı.
Dev derbi Fenerbahçenin

Dev derbi Fenerbahçe'nin

Galatasaray'ı 2-0 yenen sarı lacivertliler ikinci sıraya yükseldi.
İçişleri Bakanı Soylu: En büyük dertleri inancımızdır

TVNET Taşkent'te

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
Premier Lig'de <br>zirve değişmedi

Premier Lig'de
zirve değişmedi

Final gibi maçta kazanan çıkmadı.

Eşsiz manzaralı yaylalar dron ile görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.