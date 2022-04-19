Gönülden dile gelen dualar: Takva

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz takvalı, sebatlı olsun.

Kendisinden ittika edilmesi gereken yüce Rabbimize hamdolsun. İmamü’l Müttekin olan Efendimiz Aleyhisselama salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Bizi sana hakkıyla inanan, emir ve yasaklarını yerine getirme gayreti içinde olan ve emirlerini yerine getirirken tatlı bir kaygı ve mutluluk; yasaklarına yönelirken büyük bir endişe ve korku yaşayan, muttaki kullarından eyle.

İnsanlardan değil senden hakkıyla korkmayı, ondan nasıl korkmak, yasaklarından nasıl kaçınmak gerekiyorsa öyle davranmayı nasip eyle. Ve ruhunu Müslüman olarak teslim edenlerden eyle.

Allah’ım!

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Bizleri takva üzere olup emirlerine bağlananlardan, hakkıyla iman eden, salih amel işleyen, yasaklarından ve kötülüklerden sakınan, hak ile batılı ayırabilecek bir kavrayışla sana yönelen, Adn cennetine ulaşan ve razı olduğun muttaki kullarından eyle.

Yalan, dedikodu, iftira, alay, fitne gibi hallerden uzak duranlardan eyle.

Haram işlemekten kaçınan, hayra yönelen, Müslümanlara yardım eden kullardan eyle.

Harama bakmaktan, ayaklarını günaha sürüklemekten, belini şehvete bulaşmaktan muhafaza eyle.

Emirlerine asi olmaktan, nankörlük yapmaktan, şükürden gafil olmaktan muhafaza eyle.

Sana gereği gibi kul olamamaktan, başka rab ve ilahlar edinmekten, zalimlere meyletmekten muhafaza eyle.

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Senin katında üstün olmayı, doğruyu yanlıştan ayırabilecek bir kavrayışa sahip olmayı, günahlarımızdan bağışlanmayı, rahmetine nail olmayı, ibadetleri kabul olmayı, işlerimizde kolaylıklar ve zorluklardan çıkış yolu bulmayı nasip eyle.

Allah’ım!

Senden uzaklaşmak için değil sana daha da yakın olmak için korkanlardan; acziyetini, çaresizliğini, muhtaçlığını idrak eden, yardımını dilerken endişelenen mahcup kullarından eyle.

Sana sonsuz saygı gösterenlerden, senden gelecek her hayrı uman ve umduğuna nail olanlardan eyle.

Âmin, veselamun alel mürselin. Velhamdu lillahi Rabbil alemin.