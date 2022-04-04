Görme engelli öğrencilerden Braille mukabele: Ramazan'da 2 hatim indirecekler

Şanlıurfa’da Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim öğrenen görme engelli öğrenciler, Ramazan dolayısıyla Kur’an kursu eğitmeni tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’i parmak uçlarıyla takip ediyor.

ÖĞRENCİLER DE MUTLU OLUYOR

İl Engelli Koordinatörü ve Kur’an-ı Kerim öğreticisi Zeynep Akbaş, her Ramazan ayında mukabele geleneğini yaşattıklarını, geçen yıl salgından dolayı çevrim içi olarak yaptıkları hatim etkinliğini bu yıl yüz yüze yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu Ramazan’da iki hatim yapacaklarını söyleyen Akbaş, “Kursumuzda biz okuyoruz onlar dinliyor, onlar okuyor biz dinliyoruz. Yaptığımız hatimleri bizi dinleyen tüm öğrencilerimizin ölmüş yakınlarına hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz de büyüklerine faydalı oldukları için kendilerini daha çok mutlu hissediyor” diye konuştu.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

18 yaşındaki görme engelli kursiyer Esra Deniz, yaklaşık iki yıl önce geldiği kurs sayesinde Kur’an-ı Kerim öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi. Kur’an-ı Kerim kursunu çok sevdiğini ve kendisini huzurlu hissettiğini ifade eden Deniz, “Kursa geldiğimde içime bir ferahlık geliyor, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu Ramazan ayında yine mukabele geleneğini yaşatarak hatim indireceğiz. Hatimleri de sevdiklerimize bağışlayacağız” dedi.

KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM

Zemzem Sılık da bir öğretmenin tavsiyesiyle kursu öğrendiğini belirterek, kursa geldiği için büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. Kurs ile huzuru bulduğunu ve kendisini daha iyi hissettiğini anlatan Sılık, “Kursa gelmeden önce arkadaşım yoktu ve psikolojim bozuktu. Burada çok güzel bir ortam var, biraz nefes aldım” şeklinde konuştu.

HAYAT Görmeyen gözleriyle iyilik peşinde