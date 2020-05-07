Ramazan Günde 6 bin aileye yemek servis ediyorlar
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RAMAZAN HABERLERİ

Günde 6 bin aileye yemek servis ediyorlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulmadığı Ağrı’da Kızılay, her gün 6 bin ihtiyaç sahibi ailenin iftar yemeğini evlerine servis ediyor. Yurt içi ve dışında mazlum ile mağdurun umudu olan Türk Kızılay, Kars ve Ağrı'da ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar ve sahur sofrasını donatıyor.

Haber Merkezi İHA
Ramazan ayı öncesi yaklaşık 3 bin kişiye ulaşıyordu.
Ramazan ayı öncesi yaklaşık 3 bin kişiye ulaşıyordu.

Bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ihtiyaç duyulması üzerine 3 bin kişilik aş evi kapasitesini iki katına çıkaran Kızılay Ağrı Şubesi, kent genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.
'Aş evimizin kapasitesini iki katına çıkardık'

Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte kentte ulaşamadık ihtiyaç sahibi aile bırakmamaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, Ramazan ayı öncesi yaklaşık 3 bin kişiye ulaştıklarını belirterek: “Kızılay Şubemiz, Kızılay Aşevi olarak, mevcut 3 bin kişilik aş evi kapasitemizi bu yıl Ramazan ayı ve korona virüs sebebi ile bu sayımızı 6 bin 270 kişiye çıkardık. Burada ailelerimizin yemekleri hazırlanıyor. Yemek kaplarına dolduruluyor. Yakın mahallelerimizdeki aileler gelip kendileri alıyor. Diğer mahallelerde biz götürüyoruz. Malum bu yıl salgın dolayısıyla iftar çadırları kurulamadı. Bizlerde aş evimizin kapasitesini iki katına çıkararak aynı gönül sofralarında ailelerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz” dedi.
'Aş evimiz Türkiye’nin ikinci büyük aş evi'

Türk Kızılay Ağrı Şubesi bünyesinde kurulan aş evinin şu anda Türkiye’de Ankara’dan sonra ikinci büyük aş evi olduğunu dile getiren Tatlı: “Ağrı’da vatandaşlarımız çok duyarlı. Vatandaşlarımızın bu konulardaki duyarlılığı çok güzel. Gerektiğinde yardımlarını, zekâtlarını, sadakalarını Kızılay’a bağışlıyorlar. İnsanlara ulaştırma adına bizimle direkt bağlantıya giriyorlar. Bizlerde daha fazla insana ulaşmak için elimizden gelen gayreti yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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