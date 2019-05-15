Ramazan Günlük 411 aileye sıcak yemek
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RAMAZAN HABERLERİ

Günlük 411 aileye sıcak yemek

Gaziantep’te Ramazan ayında iftar vaktinde 411 kişiye sıcak yemek dağıtılarak, yoksulların yüzü güldürülüyor. Uşşaki Vakfı Gaziantep Şubesi Ramazan ayı boyunca, her gün yoksul ailelere iftar için sıcak yemek dağıtıyor.

Haber Merkezi IHA
Uşşaki Vakfı Gaziantep Şubesi
Uşşaki Vakfı Gaziantep Şubesi

Gaziantep’te Ramazan ayında iftar vaktinde 411 kişiye sıcak yemek dağıtılarak, yoksulların yüzü güldürülüyor.
Uşşaki Vakfı Gaziantep Şubesi Ramazan ayı boyunca, her gün yoksul ailelere iftar için sıcak yemek dağıtıyor.

Oluşturulan bir komisyon tarafından tespit edilen yoksul ailelere yemek kartı verilerek, her gün sıcak yemekleri dağıtılıyor. Komşuları aracılığı ile tespit edilen ailelerin bir bölümü ise Suriyelilerden oluşuyor.

Türk ve Suriyelilerden oluşan toplam 411 aileye düzenli yemek verdiklerini anlatan Uşşaki Vakfı Komisyon Üyesi Abdurrahman Kaya, "1995 yılından beri Gaziantep’te bu faaliyetlerini sürdürmektedir. Şuanda 411 aile 2 bin 400 kişiye yemek vermekteyiz. Ramazan ayı dolayısıyla bu ailelere 3 öğün yemek verilmeye devam ediyor. Hayırsever insanlarımızı bu faaliyetlerimizi yerinde görmeleri ve destek vermeleri için davet ediyoruz. Günlük 2 çeşit yemek ve yanında ekmek veriyoruz. Ayrıca kahvaltılık malzemeler, kışın yakacak yardımı yapıyoruz. Komisyon üyelerimiz yoksulları yerinde tespit ederek, ihtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştırıyoruz” dedi.

Yardım alan aileler ise, Vakıf yetkililerine teşekkür ederek, her gün sıcak yemeklerini aldıklarını söyledi.

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Ramazan ayında kilo vermek mümkün

10. gün iftar menüsü
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10. gün iftar menüsü

Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e iftar yapmadan gidilmiyor
FOTOĞRAF 7
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Erzincan-Gümüşhane karayolu üzerindeki Kırıklı köyünde ve Erzurum-Bayburt-Gümüşhane karayolu üzerindeki Geçit köyünde her Ramazan ayında hayırsever vatandaşların girişimleriyle ücretsiz iftar sofraları kuruluyor.
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Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan ve Gümüşhane kent merkezinde 30 kilometre uzaklıktaki Geçit köyünde 10 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla bazı günlerde yüzlerce kişinin katılımıyla sürdürülüyor.
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Bölünmüş karayolunun hemen kenarında yer alan köyde cami avlusunda kurulan iftar sofrasında Gümüşhane'deki yemek fabrikasından getirilen yemekler iftar saatinde hazır ediliyor.
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Köy muhtarı, cami imamı, dernek yetkilileri ve köylüler tarafından her gün kurulan masalarda sıraya girerek yemeklerini alan vatandaşlar iftarlarını yaptıktan sonra yine ücretsiz olarak ikram edilen çayını yudumlayıp, namazını kıldıktan sonra yoluna devam ediyor. Tesiste ayrıca kadınlar için özel bir bölüm de bulunuyor.
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Geçit köyündeki iftar sofrasına hemen her gün Trabzon'dan Bayburt'a yolcu taşıyan bir seyahat firmasının otobüsü de uğrayarak yolcularına iftar imkanı sunarken, tır ve kamyon şoförleri arasında bilinirliği oldukça yüksek olan Geçit köyündeki iftar uygulamasında her gün 3 çeşit yemek, tatlı veya salata sunuluyor.
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Geçit Köyü Muhtarı Hayri Osmanoğlu, köyün İpek yolu üzerinde yer aldığını ve Bayburt, Erzurum, Trabzon'a giden tüm yolların Geçit köyünden geçtiğini belirterek, “Bu nedenle köyün ismi de Geçit olmuştur. Biz bu işi ilk olarak 4 yıl boyunca köy halkı arasında gerçekleştiriyorduk. Dernekle organize ederek bu işi Ramazan ayı boyunca tüm gelen giden yolculara vermek için böyle bir şeye kalkıştık. 6 yıldır da bu şekilde sürdürüyoruz. Finansmanını da köy halkı ve dernek tarafından sağlanıyor. Biz de gelen misafirlerimize bu yemekleri ikram ediyoruz. Oldukça rağbet var. Geçtiğimiz Pazartesi akşamı 100 kişiye yakın burada iftar yapan oldu. Böyle güzel bir etkinlik yapıyoruz. Burada genelde kamyoncular, otobüsler, pazarcılar duruyor dedi.
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Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e iftar yapmadan gidilmiyor
Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e ulaşılan Zigana Geçidi üzerinde bulunan Gümüşhane, Ramazan ayında iftar yapmadan sürücülerin ve yolcuların geçişine izin vermiyor.


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