Harçlıklarıyla zimem defterini kapattılar

Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Ramazanın yardımlaşma ve paylaşmayı öne çıkaran zimem defteri geleneğini sürdürmek için aralarında kampanya düzenledi. Kentin gelir seviyesi düşük mahallelerindeki bakkalları ziyaret eden öğrenciler, ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak istediklerini belirtti.

3 TARAF SEVİNDİ

Öğrenciler, topladıkları harçlıklarıyla 3 mahalledeki 4 bakkala veresiye borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi, veresiye defterlerini aldı. Okul Müdürü Fatih Ot, öğrencilerin kendi harçlıklarıyla biriktirdikleri parayla hayırlı bir işe vesile olduklarını söyledi. Kampanyaya öğretmen ve velilerin de katıldığını belirten Ot, “Çoktandır borcunu ödeyemeyen ailelerin borçları kapatıldı. Burada 3 taraf sevindi. Hem borcu olan insanlar, hem ödemesini alan esnaf hem de çocuklar sevindi” dedi.

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