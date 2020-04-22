Ramazan Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevide cemaatsiz teravih
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RAMAZAN HABERLERİ

Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevi’de cemaatsiz teravih

Koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında Mekke’deki Haremi Şerif ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’de teravih namazı cemaatsiz kılınacak. Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, iki mescidde teravih ve teheccüd namazlarının cemaatsiz kılınmasına ve itikafa girilmemesine karar verildiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabe
Kabe

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayında Mekke’deki Haremi Şerif ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’de (Haremeyn-i Şerifeyn) teravihin cemaatsiz kılınacağını açıkladı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudeys, iki mescidde teravih ve teheccüd namazlarının cemaatsiz kılınmasına ve itikafa girilmemesine karar verildiğini ifade etti. Ukaz Gazetesi’nin haberinde de “teravih namazının, sadece Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığı memurları ile dezenfeksiyon yapan kişilerin katılımıyla kılınacağı, kunut duasında da salgının sona ermesi için Allah’a yalvarılacağı” bilgisi yer aldı. Suudi Arabistan merkezli Sebk (Sabq) Gazetesi’nin internet sayfasında yer alan haberde ise Sudeys’in, “teravih namazının sadece 10 rekat kılınacağı” şeklindeki ifadesine yer verildi.

BAHREYN’DE SINIRLI SAYIDA KİŞİYLE TERAVİH

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, 17 Nisan’da Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan’da, Kovid-19 nedeniyle camilerde cuma namazları ve cemaat

halinde namaz kılınması askıya alınmış, ayrıca camilerde ramazan ayında itikafa girilmemesi ve iftar yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verilmişti. Bahreyn Vakıflar Bakanlığı da başkent Manama’daki El-Fatih Camisi’nde sınırlı sayıdaki cemaatle yatsı ve teravih namazlarının kılınmasına karar verildiğini duyurdu. Bu kararla birlikte Bahreyn, teravih namazı kılınmasına karar veren ilk Arap ve Körfez ülkesi olmuş oldu. Bahreyn’de, 23 Mart’ta Kovid-19 önlemleri kapsamında, cuma ve cemaatle kılınan namazlar askıya alınmıştı.

PAKİSTAN HALI SERMEDEN TERAVİH KILACAK

  • Pakistan’da camilerin bazı önlemler alınmak koşuluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen açık tutulacağı bildirildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, tedbirlerin, camilere halı serilmemesi, kişiler arasında yaklaşık 2 metrelik mesafe bırakılması, camiye geleceklerin abdestlerini evde alması, ellerini 20 saniye boyunca sabunla yıkaması ve maske takılması olduğunu aktardı.

Almanya’daki camilerde hazırlık

  • Almanya’daki Müslüman kuruluşlar, ülkede yeni tip koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında kapatılan ibadethanelerin 3 Mayıs’ta açılması için hazırlık yapıyor. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi’nin dönem başkanlığını yapan Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, bazı tedbirler alarak mayıs başında camileri açmayı hedeflediklerini ifade etti.

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