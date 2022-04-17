Ramazan Hatayın Ramazan lezzeti Küncülü helva
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RAMAZAN HABERLERİ

Hatay’ın Ramazan lezzeti: Küncülü helva

Antakyalı Fansa ailesi, Ramazan ayında 74 yıldan bu yana dededen toruna gelen bir miras şeklinde küncülü helva üretimi yapıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Hatay’ın Ramazan lezzeti: Küncülü helva
İftara yakın saatlerde müşterilerin kuyruğa girdiği Fansa Tatlıcılıkta günlük ortalama 150- 200 kilogram küncülü helva üretip satılıyor.

Antakyalı Fansa ailesi, Ramazan ayında 74 yıldan bu yana dededen toruna gelen bir miras şeklinde küncülü helva üretimi yapıyor. Antakya’da tarihi Uzun Çarşı’da küncülü helva üretimi yapan Şahap Fansa, yaklaşık 500 yıllık bir geleneği yaşattıklarını ve küncülü helvanın oldukça rağbet gördüğünü anlattı.

Hatay’ın ilk helvacısı olduklarını, sadece Ramazan ayına özgü olarak küncülü helva ürettiklerini belirten Fansa, “Helva oldukça meşakkatli aşamalardan geçerek tezgaha konuluyor. Ülke genelinde bir çok ilin yanı sıra, yurt dışına da helvayı gönderiyoruz” dedi. Helva üretimini geleneklere uygun olarak 65 yıllık özel bir makine ile yaptıklarını söyleyen Fansa, “Yeni çıkan teknolojik aletleri kullanmıyoruz, her şeyi elimizle yapıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza aktararak yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu işi ticari olarak yapmadıklarını vurgulayan Fansa, “Çünkü ticaret olarak yapılsa Ramazan’dan sonra da satışı olur. Ama sadece Ramazanlarda yapıyoruz. Sembolik hale geldi” dedi.

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