Hırka-i Şerif özlemi bitiyor: 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılıyor

Koronavirüs yasakları nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif, cuma günü ziyarete açılıyor. Hazreti Muhammed’in Veysel Karani’ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif’in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, Hırka-i Şerif’i Ramazan ayı başındaki koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete açmama kararı aldıklarını hatırlattı. Vaka sayılarının düşmesiyle Ramazan sonu olsa da Hırka-i Şerif’i ziyaret ettirmek istediklerini belirten Samir, “2 yıldır salgın nedeniyle kapalı olan Hırka-i Şerif’i yeniden ziyarete açmak için İstanbul Valiliği ile görüşme içerisindeydik. İstanbul Valiliğinin de desteğiyle bu sene 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan’a kadar Hırka-i Şerif’i vatandaşlarımıza 2 yılın ardından ziyarete açmaya karar verdik” diye konuştu.

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Samir, bir hafta da olsa vatandaşlarla Hırka-i Şerif’i buluşturmanın önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Cuma günü saat 10.00’da yapılacak duanın ardından Hırka-i Şerif’e vatandaşlarımızı ziyarete almaya başlayacağız. Yalnız burada vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var. Vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına tam olarak riayet rica ediyoruz. Çünkü bu sene Kovid-19 salgınıyla ilgili cami içerisinde bulaş olmaması adına ziyareti daha tedbirli olarak yaptıracağız.”