Ramazan Hırka-i Şerif özlemi bitiyor 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Hırka-i Şerif özlemi bitiyor: 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılıyor

Koronavirüs yasakları nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif, cuma günü ziyarete açılıyor. Hazreti Muhammed’in Veysel Karani’ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif’in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, Hırka-i Şerif’i Ramazan ayı başındaki koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete açmama kararı aldıklarını hatırlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırka-i Şerif özlemi bitiyor: 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılıyor
Hırka-i Şerif

Koronavirüs yasakları nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif, cuma günü ziyarete açılıyor. Hazreti Muhammed’in Veysel Karani’ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif’in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, Hırka-i Şerif’i Ramazan ayı başındaki koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete açmama kararı aldıklarını hatırlattı. Vaka sayılarının düşmesiyle Ramazan sonu olsa da Hırka-i Şerif’i ziyaret ettirmek istediklerini belirten Samir, “2 yıldır salgın nedeniyle kapalı olan Hırka-i Şerif’i yeniden ziyarete açmak için İstanbul Valiliği ile görüşme içerisindeydik. İstanbul Valiliğinin de desteğiyle bu sene 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan’a kadar Hırka-i Şerif’i vatandaşlarımıza 2 yılın ardından ziyarete açmaya karar verdik” diye konuştu.

Samir, bir hafta da olsa vatandaşlarla Hırka-i Şerif’i buluşturmanın önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Cuma günü saat 10.00’da yapılacak duanın ardından Hırka-i Şerif’e vatandaşlarımızı ziyarete almaya başlayacağız. Yalnız burada vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var. Vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına tam olarak riayet rica ediyoruz. Çünkü bu sene Kovid-19 salgınıyla ilgili cami içerisinde bulaş olmaması adına ziyareti daha tedbirli olarak yaptıracağız.”

Hırka-i Şerif pandemi sebebiyle bu Ramazan da ziyarete kapalı
FOTOĞRAF 8
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Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif her Ramazan ayında ziyarete açılırdı.
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Ancak pandemi önlemleri nedeniyle son 2 yıldır kapalı kalan kutsal emanetin bu yıl da ziyarete açılamayacağı belirtildi.
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Vaka sayılarının belli bir seviyenin üzerinde seyrettiğini belirten Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu olan Barış Samir yaptığı yazılı açıklamada, \"Bilindiği üzere, Covid-19 salgını ülkemizi ve tüm dünyayı iki seneden uzun süredir etkisi altına almıştır.
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Günümüzde, salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmektedir. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinci ile, bu sene de Hırka-i Şerif'in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz.
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Umuyoruz ki gelecek sene Covid-19'un hayatımızdan tüm izleri silinir ve Cenab-ı Hak Ramazan ayında Hırka-i Şerif'e kavuşmayı nasip eder. Biz de Muhafız Aile olarak dört asırı aşkındır süregelen ziyaret geleneğimizi sürdürmeye devam ederiz\" ifadelerini kullandı.
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Hırka-i Şerif pandemi sebebiyle bu Ramazan da ziyarete kapalı
Hırka-i Şerif, pandemi nedeniyle son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ziyaretlere kapalı olacak.


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