Hırka-i Şerif salgın tedbirleri nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı olacak

Hırka-i Şerif salgın tedbirleri nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı olacak

On bir ayın sultanı ramazanda binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geçen ramazanda olduğu gibi bu yıl da ziyaret edilemeyecek. Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, "Muhafız aile olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de pandemi dolayısıyla Hırka-i Şerif'i, insanlarımızın sağlığı açısından ziyarete açamayacağız" dedi.