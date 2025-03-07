Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav), Veysel Karani’ye hediye ettiği Hırka-i Şerif bugün ziyarete açılıyor. Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, bugün Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılıyor. Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif’in ziyaret hazırlıkları tamamlandı. Fatih Belediyesi ekipleri, Hırka-i Şerif Camii içerisini gül suyuyla temizledi.
AĞIR VE ŞEREFLİ BİR GÖREV
Veysel Karani Hazretleri’nin 59’uncu kuşak torunu Barış Samir, “Duygusal olarak zor ve ağır ama çok şerefli bir görev. Benim ailem bu görevi 400 senenin üzerinde bir zamandır İstanbul’da gerçekleştiriyor. Çok ihtimam gösteriyoruz. Kılı kırk yarıyoruz. Hem maddi hem manevi olarak korumakla yükümlüyüz. Çünkü bize Peygamber Efendimiz (sav) tarafından emanet. Ayrıca her Ramazan 1 milyonu aşkın ziyaretçi geliyor. Onları Peygamber Efendimiz'in emaneti ile buluşturmak bizi çok mutlu ediyor” dedi.
RAMAZAN AYINDA HER GÜN AÇIK
Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek. Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak. Engelli, hasta ve yaşlı ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek.