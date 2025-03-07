Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

Veysel Karani Hazretleri’nin 59’uncu kuşak torunu Barış Samir, “Duygusal olarak zor ve ağır ama çok şerefli bir görev. Benim ailem bu görevi 400 senenin üzerinde bir zamandır İstanbul’da gerçekleştiriyor. Çok ihtimam gösteriyoruz. Kılı kırk yarıyoruz. Hem maddi hem manevi olarak korumakla yükümlüyüz. Çünkü bize Peygamber Efendimiz (sav) tarafından emanet. Ayrıca her Ramazan 1 milyonu aşkın ziyaretçi geliyor. Onları Peygamber Efendimiz'in emaneti ile buluşturmak bizi çok mutlu ediyor” dedi.