İbadetlerin kulluk bilincine katkısı

Enbiya Yıldırım

Yaratıcı ile insan arasındaki iletişimin şekline bakacak olursak, Allah insanlarla iki şekilde irtibat kurmaktadır. Birincisi, doğrudan iletişimdir ki, Allah nadir olan bu iletişimde insana doğrudan seslenir. Kur’an’da bahsedilen, Allah’ın Hz. Musa’ya doğrudan seslenişi bu tür bir iletişimdir: “Allah, Musa ile de bizzat konuştu.” (Nisâ, 164. Ayrıca bkz. Meryem, 52) Diğeri ise Allah’ın görevlendirdiği melek vasıtasıyla insanla iletişim kurması, emirlerini iletmesidir. “Nuh’a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyûb’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik.” (Nisâ, 163. Ayrıca bkz. Şura, 51) ayetinde olduğu gibi. Her iki durumda da ilahî hitaba muhatap olanlar, peygamberlikle görevlendirilen kimselerdir. Dolayısıyla insanın iletişimi aracı vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Peygamberler açısından baktığımızda bu melek olmakta, diğer insanlar açısından ise Peygamber’in kendisi olmaktadır. Allah’ın kullarla iletişimi olduğu gibi, kulların da Allah’la iletişimi söz konusudur. Allah ile kulları arasında gerçekleşen en kapsamlı ve sürekli iletişimin, kulların Allah’la olan iletişimi olduğunu söylemek belki yerinde bir tespit olacaktır. Bu da kulun hangi şekilde olursa olsun yaratıcısına yönelmesiyle gerçekleşmektedir.

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Bunun yanında İslâm, önceliği imana vermekle birlikte, insanın Allah’a olan bağlılığını sadece iman etmekle kısıtlamaz, bunu eylem boyutuna taşımak ister. Gerçi bireyin doğasında da, Allah’a karşı saygı ve bağlılığını arz etmek, düşünce ve duygu dünyasında yaşadığı sübjektif olguları davranış olarak dışarı yansıtmak, iç alemindeki inanç ve duygularını sembolik bir anlatıma dönüştürmek ve O’na halini arz edip yardım talep etmek arzusu vardır. Bu talep kişiyi, dinin dinamik fikirlerinin içten yaşanması olan eylemlere sevk eder. Böylece kişi, Allah karşısındaki tutumuna anlatımsal bir şekil verir ve aynı zamanda bu tutumunu, onu özümseyerek ve bizzat kendisi için ve Allah huzurunda teyit ederek tamamlar. Bu eylem, dinin dışsal formunda oluşur ve ibadet diye adlandırılır.

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Bunun yanında İslâm, o şuur ve bilinç düzeyindeki insanın, Allah’a yönelme ve O’nunla iletişim kurma ihtiyacını karşılaması için periyodik ibadetler koymuştur. Ancak ibadet sadece bunların yerine getirilmesinden ibaret değildir. İbadet, İslâm’ın bütün hükümlerini kapsar. Sonuçta hepsi Allah tarafından yerine getirilmesi için istenmiştir. Dolayısıyla kulun yapması istenen her şey, yaratan buyruğu ve yerine getirilmesi zarureti açısından farklılık arz etmez. Bununla birlikte, insanın kendi istenciyle yaptığı ve Allah’a olan inancını ve bağlılığını simgeleyen tüm davranışlar da ibadettir. Bunların formlarının dinin bizzat kendisince belirlenmiş olması şart değildir. Dinin belirledikleri olabileceği gibi, insanın kendi insiyâkıyla Allah’a yönelmeyi tercih ettiği bir yolla da olabilir. Yeter ki dinin temel dinamikleriyle çelişmesin. Ayrıca ibadetler sadece ritüeller demek de değildir. İnsanın, Allah’a yönelişini sağlayan veya bu maksadı içeren her eylemi ibadettir.

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Bunun yanında ibadetler rabbe bir şükran ifadesidir. İnsan kudret itibarıyla mükemmel olmadığının, Allah’ın kendisi üzerindeki ontolojik hakimiyetinin farkındadır. Bu durum özbenliğinde, yaratana karşı borçluluk ve onunla ahlâkî bir ilişkiye girme duygusu uyandırır. Çünkü Allah, oyun olsun diye yaratmadığı dünyada (Enbiyâ, 16) onu vekili yapmış ve kendi sıfatlarından hisse vererek sadece ibadet etmesi için dünyaya getirmiştir. (Zâriyat, 56) Zaten vermek istediği görevi insandan başkası da kabul etmemiştir. (Ahzâb, 72) Hiç şüphe yok ki, Kur’an’ın sembolik anlatımında kastedilen bu görevi yüklenme, ibadet etmeyi hedefleyen bir misyondur. Bu nedenle, hem yaratanına şükran duygularını ifade etmek, hem de kendi bedeni ve yaşadığı dünyayı nimet olarak sunan Allah’a yakın olmak, ibadetlere manevî bir zemin hazırlar. Kul kendisinin hiçbir şeyine muhtaç olmadığını ve her şeyden müstağnî olduğunu bildiği Allah’a karşı yapacak tek şeyi vardır, o da saygı, sevgi ve bağlılığı somutlaştırıp teşekkür etmektir. Bu yüce kudret karşısında aciz bir kulun yapacağı farklı bir şey de yoktur. İhtiyaç kulun kendi içinden gelmektedir. Çünkü bir şekilde nimete karşılık vermek gerekmektedir. Bu nedenle, ibadet bir itaat davranışıdır. Allah’a bağımlılığın şuuruna ulaşmış insanın, bunun sonucuna içtenlikle, şükran ve minnettarlık duyguları içerisinde katılmasını simgeler.

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Bunun yanında, kişiyi benlik bilincinin ötesindeki güçlerle etkin bir ilişki içerisine sokan ibadetler, insanların yaratıcı ile olan ilişkilerini yoğun ve dinamik tutan tek şeydir. Bunların yaşamın belli dilimine serpiştirilmiş olması bu açıdan önemlidir. Kişinin Allah ile olan bağının devamlı ve canlı kalmasına, O’na olan sevgi ve bağlılığının artmasına yardımcı olur. İnsan kendisini yaratanı ve O’nun yüklemiş olduğu sorumlulukları sürekli hatırda tutar. İbadetin kendisi ön plana çıkar görünmekle birlikte, periyodik ibadetler bireye diğer sorumluluklarını da hatırlatır, dinin istemiş olduğu ahlâkî değerleri benimsemesine büyük katkı sağlar ve mesuliyet bilincini pekiştirir. Çünkü bunları yerine getiren fertlerde diğer sorumlulukları da yerine getirme yönünde bir iştiyak ve titizlik oluşur.

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İbadetler insan şahsiyetinin olgunlaşmasına da yardımcı olurlar. Kişinin, en üstün varlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmenin verdiği huzurla, ruhsal enerjisinin ortaya çıkmasına, dinamikleşmesine katkı sağlar, mutluluk ve güven duygularını pekiştirir ve iç dünyasının dengede olmasını temin eder. Allah’a olan görevlerini yerine getirmenin hazzıyla O’nun gözetim ve yardımı altında olduğunu, zorluk ve sıkıntı anlarında yardım ve desteğini göreceğini düşünür. Çünkü ibadetlerin özü yaratıcıya duadır. Namaz ibadetindeki formları ve Fatiha da dahil okunan duaları göz önüne getirecek olursak, bu daha iyi netleşir. Kul baştan sona yaratıcıya yalvarmaktadır.

İslâm, insanların manevî tarafları yanında maddî yönlerini de disiplin altına aldığından ötürü, ibadetleri yerine getirmenin insanın gündelik ve sosyal yaşamına sağladığı katkıyı da zikretmek gerekir. İbadetler, ferdin karşılaşmış olduğu zorluklara katlanmasına, arzularını kontrol altında tutmasına, iradesini güçlendirmesine yardımcı olur. Toplu yapılan hac ve cemaatle namaz gibi ibadetler sayesinde, insanları sevmesini ve onların sorunlarıyla ilgilenmesini temin eder. Zekât gibi ibadetlerle de iyilik etmeyi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu kazanır. Sonuç olarak ibadetler birey ve toplum hayatının bütünleşmesine büyük katkı sağlar.

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İlle de sevgi



