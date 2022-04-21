Ramazan İDDEF Meksikayı da unutmadı
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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

İDDEF Meksika’yı da unutmadı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye’den 12 bin kilometre uzaklıktaki Güney Amerika ülkesi Meksika’da da yoksullara ulaşıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF Meksika’yı da unutmadı
İDDEF, Güney Amerika ülkesi Meksika’da da yoksullara ulaşıyor.

2022 yılı Ramazan çalışmalarını “İyilik Seninle” sloganıyla Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a kadar 40 ülke 263 bölgede gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye’den 12 bin kilometre uzaklıktaki Güney Amerika ülkesi Meksika’da da yoksullara ulaşıyor.

KUMANYA DAĞITILDI

Bu kapsamda, Meksika’nın başkenti Mexico City ile San Cristobal de Las Casas ve Chiapas’da, 130 milyon nüfusunun yüzde 1’inden azı Müslüman olan, işsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik sıkıntılar yaşanan ülkedeki Müslümanlar için iftar programları düzenlendi. Federasyon tarafından içinde temel gıda malzemelerinin olduğu kumanya paketleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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