Ramazan İDDEF, Ramazanda iyiliğe dokunuyor Dünyanın çok sayıda yerinde yüzleri güldürüyorlar
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İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

İDDEF, Ramazan’da iyiliğe dokunuyor: Dünyanın çok sayıda yerinde yüzleri güldürüyorlar

İDDEF, Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. İDDEF yetkilileri, “Ramazan boyunca sürecek iyiliğe siz de dokunabilir, yurt içinde veya binlerce kilometre uzaktaki ümmet coğrafyasında kardeşinizin yüzünün gülmesine vesile olabilirsiniz” çağrısında bulunuyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF
İDDEF

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ‘İyiliğe Dokun’ sloganıyla gerçekleştirdiği 2020 yılı ramazan kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kumanya paketi, zekat, fitre ve fidyeleri koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen Türkiye ve Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki gerçek ihtiyaç sahipleri ile medreselerde eğitim gören ilim talebelerine ulaştırıyor.

Salgının ekonomik etkilerinin Türkiye’de görülmesinin ardından ‘Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız’ sloganıyla harekete geçen İDDEF şu ana kadar 10 bin aileye gıda paketi ulaştırdı. Ramazan ayı içerisinde de yardım çalışmalarına devam eden İDDEF, koronavirüs sebebiyle işine gidemeyen, çalışamayan, zorunlu olarak evde kalmak durumunda olan yaşlı, hasta ve gerçek ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek kumanya paketlerini teslim ediyor.

İDDEF

AFRİKA VE ASYA’YA UZANAN İYİLİK ELİ

Yurt dışında 33 ülke 106 bölgede yerel görevlileriyle yardım çalışmaları yapan İDDEF, Afrika kıtasında kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor ve sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. Zekat ve fitre emanetlerini ilim talebeleri ile gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim eden İDDEF, Batı Afrika ülkesi Gine’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi çevresindeki bin aileye kumanya ulaştırdı.

Kamerun’da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veren İDDEF, zekat ve kumanyaları sahadaki yerel görevlileri aracılığıyla teslim ediyor. Mali, Etiyopya, Burkina Faso, Kenya ve Nijerya’da da Ramazan yardımı yapılırken, adak kurban emanetleri muhtaç kimselerin sofrasına ulaştırılıyor. Ramazan ayında su kuyusu çalışmalarına da hız veren İDDEF, hayırseverlerin bağışlarıyla Afrika ve Güney Asya’da su kuyusu açıyor.

SURİYE’DE HER GÜN 1500 KİŞİYE İFTAR

İDDEF
  • Suriye gibi acil yardım bölgelerine ağırlık vererek iç savaş nedeniyle mağduriyet yaşayan Suriyeli sivillerin Ramazan sevincini yaşaması için çalışan İDDEF, İdlib’de hizmete aldığı aşeviyle her gün 1500 kişiye sıcak iftar yemeği ikram ediyor.

GAZZE VE YEMEN’DE YÜZLER GÜLÜYOR

İDDEF, iç savaş nedeniyle zor günler geçiren Yemen’de ve yoksulluk içinde yaşayan Gazze’deki Filistinli Müslümanlara Ramazan çalışmaları kapsamında içerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı kumanya dağıtımı ve evlere sıcak iftar yemeği servisi gerçekleştiriyor.

SİZ DE İYİLİĞE DOKUNABİLİRSİNİZ

  • Ramazan boyunca sürecek iyiliğe siz de dokunabilir, yurt içinde veya binlerce kilometre uzaktaki ümmet coğrafyasında kardeşinizin yüzünün gülmesine vesile olabilirsiniz. Bağışlar, “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına “EFT/havale” yoluyla ya da “0212 621 00 65” numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak yapılabilirken, RAMAZAN yazıp 7230’a SMS göndererek 10 TL bağışta da bulunabilirsiniz.

İDDEF’ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek
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İDDEF’ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek
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