İDDEF yaraları sarıyor.

Dünyanın 55 ülkesinde eğitim ve insani yardım çalışmaları yapan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), asrın felaketi sebebiyle Ramazan ayındaki çalışmalarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde, hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin kişiye iftar ve sahur veren İDDEF, dağıttığı kumanya paketleri ile deprem mağduru ailelerin geçici olarak barındıkları çadır ve konteyner evlerde sofra kurmasına vesile oluyor.

İFTAR ÇADIRLARI KUMANYALAR

2023 yılı Ramazan çalışmalarını “İyilik Seninle” sloganıyla gerçekleştiren İDDEF, hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar, sahur ve diğer yardımları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ailelere ulaştırıyor. İDDEF, depremlerden etkilenen illerde farklı noktalara kurduğu aşevleri, iftar çadırları, mobil iftar ve kumanya araçlarıyla depremzedelerin yardımına koşuyor.

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