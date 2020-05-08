Ramazan İdlibde hayatta kalma mücadelesi Evlerinin enkazında iftar yapıyorlar
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RAMAZAN HABERLERİ

İdlib'de hayatta kalma mücadelesi: Evlerinin enkazında iftar yapıyorlar

İdlib’de Türkiye ile Rusya arasında sağlanan ateşkesten sonra evlerine dönen bazı aileler, saldırılar sonucu yıkıntı ve moloz haline gelen evlerinin üzerinde oruçlarını açıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib'deki bazı aileler moloz ve yıkıntılar arasında iftar yapıyor.
İdlib'deki bazı aileler moloz ve yıkıntılar arasında iftar yapıyor.

Suriye’de Esed rejimi ve destekçileri tarafından, özellikle İdlib kenti ile aralarında Ariha ilçesi de olmak üzere birçok yerleşim alanına yapılan saldırılarda evlerini ve yıllardır yaşadıkları topraklarını terk eden ailelerden bazıları, Tükiye ile Rusya arasında 6 Mart’ta varılan ateşkesten sonra yuvalarına döndü.

İdlibliler ramazan ayını zor şartlarda geçiriyor.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Yaklaşık 2 milyon sivilin terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ettiği dönemde, Türkiye ile Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı, ateşkes sürecinde başlayan çatışmasızlıkla birlikte bazı aileler evlerine geri dönmeyi tercih etti. Geldikleri şehirlerinde yerle bir edilen evlerinde yaşam mücadelesi veren ve ayakta durmaya çalışan siviller, Ramazan ayında molozların üzerinde tuttukları oruçlarını açarak ibadetlerini sürdürüyor.

BEYAZ BARETLİLER PAYLAŞTI

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler tarafından paylaşılan fotoğraflar evlerine dönenlerin yaşamlarını gözler önüne serdi. Yıkılan ve adeta kullanılmaz hale gelen evlerinin damında kadını, erkeği çocuğu iftar sofrasında oruçlarını açanların görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

ATEŞKES SÜRECİ

  • Türkiye ile Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci 6 Mart 2020 tarihinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın başkenti Moskova’da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkes yürürlüğe girmişti.

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