Ramazan İdlibde her gün bin 500 kişiye sıcak yemek İDDEF ramazan ayında İyiliğe dokunuyor
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RAMAZAN HABERLERİ

İdlib’de her gün bin 500 kişiye sıcak yemek : İDDEF ramazan ayında 'İyiliğe dokunuyor'

İDDEF, Suriye’nin İdlib şehrinde hizmete aldığı aş eviyle her gün 1500 kişiye iftar yemeği ikram ediyor. Ramazan ayı boyunca sürecek sıcak yemek dağıtımıyla 45 bin kişi iftarını açacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ramazan 2020 çalışmalarını ‘İyiliğe Dokun’ sloganıyla gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) acil kriz bölgelerindeki faaliyetlerine ağırlık veriyor. Bu kapsamda on yıldır iç savaş içinde yaşam mücadelesi veren Suriyeli sivillerin hayatını Ramazan ayında daha da kolaylaştırmak için çalışmalarına hız veren İDDEF, İdlib’de kurduğu aşevinde pişirilen bin 500 kişilik yemeği her gün çadır kentlere ve briket evlerde yaşayan savaş mağduru halka ulaştırarak, dağıtımını yapıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek sıcak yemek dağıtımıyla 45 bin kişi iftarını yapacak.

İDDEF Suriye Aşevi

İYİLİK ÇARŞISI KURULDU

Suriye aşevi projesiyle birlikte gıda ve giyim yardımı da yapılıyor. Suriyeli ihtiyaç sahipleri için iyilik çarşısı projesi de hayata geçirildi. Bugüne kadar 10 bin kişi mont, pantolon, bot, kazak, atkı, bere, eldiven ve birçok kıyafet alarak mağazadan faydalanırken, iyilik çarşısı hizmet vermeye devam ediyor.

100 AİLEYE HİJYEN PAKETİ

  • Ayrıca briket evlerine yerleşerek sıcak ve rahat yuvalarına kavuşanlar için kumanya dağıtımı, çadır kentlerde yaşayan 100 aileye hijyen paketi ve içme suyu dağıtımı yapıldı. Suriye’de iyiliğe dokunmak ve iftar yemeğini mağdur sivillerle paylaşmak isteyen hayırseverler, bağış sayfasından online, ilgili hesap numaralarına “EFT/havale” yoluyla bağış yapabiliyor.

İDDEF, Ramazan’da iyiliğe dokunuyor
HAYAT
İDDEF, Ramazan’da iyiliğe dokunuyor
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