Ramazan İdlibdeki kamplardaki siviller yoksulluğun pençesinde
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RAMAZAN HABERLERİ

İdlib'deki kamplardaki siviller yoksulluğun pençesinde

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki kamplarda yaşayan siviller, bir Ramazanı daha hayat pahalılığının pençesinde, evlerinden uzakta yoksulluk içinde geçiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlibdeki kamplardaki siviller yoksulluğun pençesinde
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Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki kamplarda yaşayan siviller, bir Ramazanı daha hayat pahalılığının pençesinde, evlerinden uzakta yoksulluk içinde geçiriyor. İdlib’deki Kefer Aruk kampına sığınan Ahmed Ebu Ömer, evinde temel yaşam malzemelerinin bulunmadığını söylüyor. Ebu Ömer, “Her şeye muhtacız. Burada her şeyden yoksun zorlu bir Ramazan geçiriyoruz. Bir kilo patates alamaz olduk. Ayçiçek yağının lafını bile etmiyoruz, yemeği yağsız pişiriyoruz. Doktora gidiyoruz ama eczaneden ilaç alamıyoruz” diye konuştu.

İdlib'de çadırda yaşayan Suriyelilerin karla çetin sınavı
FOTOĞRAF 24
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Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda derme çatma çadırlarda kalan binlerce sivilin hayatı kar yağışı nedeniyle daha da zorlaştı.<br><br>
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İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Saha ekibinin yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampının zarar gördüğü belirlendi.\" dedi.<br><br>
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-Yardım kuruluşları kamplarda çalışmalarını artırmalı<br><br>Hallaj, \"İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların, zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor.\" dedi.<br><br>Tel Minnis Çadır Kampı Müdürü Cemel Abdülmecit de \"Sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetli kar yağışı nedeniyle 13'ten fazla çadır yıkıldı.\" dedi.
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Abdülmecit, kampta oluşturulan gönüllü ekibin çadırları yıkılan ailelere yardım ettiğini belirtti.<br><br>
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-\"Yakacak bir şeyimiz yok”<br><br>Kamp sakinlerinden Edip Akil, çadırların yıkılmaması için 2 saat boyunca çadırların üzerine yağan karı temizlediğini söyledi.
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Gecenin çok soğuk geçtiğini ifade eden Akil, \"Yakacak bir şeyimiz yok. Çadırlarda yaşayan siviller yoksul. Yardım kuruluşları desteklerini azalttı. Yağışlar nedeniyle yollar kapandı. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz.\" dedi.<br><br>
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Kamp sakinlerinden Ebu Muhammed de çadırlarının başlarına yıkılacağı endişesi içinde olduklarını söyledi.<br><br>Ebu Muhammed, \"Yollar kapandı. Ekmek temin etmekte zorlanıyoruz.\" dedi.
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İdlib'de çadırda yaşayan Suriyelilerin karla çetin sınavı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren kar yağışı, yerinden edilen binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampını olumsuz etkiledi. Bazı çocukların karlı havada terliklerle yürüdüğü görüldü.


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