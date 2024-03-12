İftar israf olmasın!

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde gıda israfı Ramazan ayında artıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) tarafından hazırlanan "Batı Asya'nın Gıda Atığının Durumu" başlıklı rapora göre Ramazan boyunca Suudi Arabistan'da hazırlanan yemeklerin yüzde 30 ila yüzde 50'si, Katar'da yüzde 25'i ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 40'ı israf ediliyor. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesince yapılan bir araştırmaya göre ise Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkede, diğer aylara kıyasla Ramazan'da 75 bin ton ek gıda atığı çıkıyor. İftar sofralarında gıda israfı yapılmaması yönünde Türkiye'de de başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından uyarılarda bulunuluyor.

BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ

Ramazan’da israfa yönelik öğrencileriyle çeşitli çalışmalar yürüten Malezya İslam Uluslararası Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmudul Hasan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müslümanların, inançlarının yüklediği sorumluluklar doğrultusunda çevreye daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Hasan, "Örneğin Malezya gibi Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede Ramazan'da gıda israfı yüzde 15 artıyor. Mısır'da ise gıda israfının Ramazan'da yüzde 20 arttığı belirtiliyor. Bu büyük bir çelişki, daha az tüketmemiz ve daha az israf etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki Ramazan ayında insanlar daha çok tüketiyor ve daha çok israf ediyor gibi görünüyor" dedi.

ÖZELLİKLE KAÇINALIM

Özelikle Ramazan’da kaynak kullanımına özen gösterilmesi ve Ramazan sofralarının ziyafet sofralarına dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Hasan, israf edilen gıdanın gezegenin üzerinde fazladan bir yük olduğuna, tek kullanımlık plastikler başta olmak üzere ambalaj ürünlerinin çevreyi kirlettiğine dikkati çekti. Başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanların açlık çektiğinin altını çizen Hasan, bu Ramazan’da israftan özelikle kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrafa karşı ‘yeşil’ hareket

ABD'de 10 yıl önce başlatılan Green Ramadan (Yeşil Ramazan) hareketi, Ramazan’da israfı azaltmayı, çevre ve kaynaklar üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Sosyal medya üzerinden koordine olan hareket, iftar sofralarında kalan gıdaların sahurda yeniden tüketilmesi, iftar organizasyonlarında tek kullanımlık plastiklerden uzak durulması, abdest alırken su israfından kaçınılması, karbon ayak izini azaltmak amacıyla yerel üreticilerden alışveriş yapılması ve enerji kullanımına dikkat edilmesi gibi önerileri gündeme taşıyor.







