İftar lezzeti Kilis tava

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü coğrafi işaret belgesi olan Kilis tavaya, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitler arasında yer alıyor.
BİR KİŞİLİK TAVA 30 TL
- Kilisli Kasap İzzet Canözer, Kilis Tavası her zamanda olduğu gibi iftarda en çok tüketilen yemek olduğunu ifade ederek, “Kilis tavasının yakın zamanda coğrafi işaret belgesi alındı. Herkes taraflıdan bilenen bir yemeğimiz. Kilis tava dişi koyun etinden hazırlanır. İçerisine malzeme olarak, kırmızı biber, yeşil biberimiz çok az kuru soğan, zırhla çekildikten sonra baharat olarak, tuz, kuru biber, karabiber koyuyoruz. Tepsinin altına patlıcan koyuyoruz. Tepsinin üzerine de süsleme olarak, domates, biber ve soğan koyuyoruz. Kilis tava pide ekmek ile tüketilir. Kilis tavası taş fırında pişiriliyor. Bir kişilik tava 30 TL’dir. 150 gram et konur” dedi.
YOĞUNLUK VAR
Hazırlanan Kilis tavası 200-300 derece sıcaklıktaki pide fırınlarında pişirildikten sonra tüketilmeye hazır hale geliyor. Kilisli fırıncılar, Ramazan dolayısıyla Kilis tavasının pişirilmesi nedeniyle fırınlarda yoğunluk yaşandığını ifade etti.