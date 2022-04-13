Ramazan İftar lezzeti Kilis tava
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

İftar lezzeti Kilis tava

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü coğrafi işaret belgesi olan Kilis tavaya, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitler arasında yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İftar lezzeti Kilis tava
İzzet Canözer

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü coğrafi işaret belgesi olan Kilis tavaya, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitler arasında yer alıyor.

BİR KİŞİLİK TAVA 30 TL

  • Kilisli Kasap İzzet Canözer, Kilis Tavası her zamanda olduğu gibi iftarda en çok tüketilen yemek olduğunu ifade ederek, “Kilis tavasının yakın zamanda coğrafi işaret belgesi alındı. Herkes taraflıdan bilenen bir yemeğimiz. Kilis tava dişi koyun etinden hazırlanır. İçerisine malzeme olarak, kırmızı biber, yeşil biberimiz çok az kuru soğan, zırhla çekildikten sonra baharat olarak, tuz, kuru biber, karabiber koyuyoruz. Tepsinin altına patlıcan koyuyoruz. Tepsinin üzerine de süsleme olarak, domates, biber ve soğan koyuyoruz. Kilis tava pide ekmek ile tüketilir. Kilis tavası taş fırında pişiriliyor. Bir kişilik tava 30 TL’dir. 150 gram et konur” dedi.

YOĞUNLUK VAR

Hazırlanan Kilis tavası 200-300 derece sıcaklıktaki pide fırınlarında pişirildikten sonra tüketilmeye hazır hale geliyor. Kilisli fırıncılar, Ramazan dolayısıyla Kilis tavasının pişirilmesi nedeniyle fırınlarda yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Kilis Tava Tarifi: Kilis tava nasıl yapılır, malzemeleri neler?
ÖZGÜN
Kilis Tava Tarifi: Kilis tava nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Nefeslerin kesildiği maç

Nefeslerin kesildiği maç

​Real Madri-Chelsea maçında turu Karim Benzema getirdi.
Şampiyonlar Liginin favorisini eledi

Şampiyonlar Ligi'nin favorisini eledi

Villarreal, kimsenin ihtimal vermediğini gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Biden Putinin Ukraynada soykırım yaptığını belirtti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Çok sayıda yaralı var.

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
TVNET Türkistan'da

TVNET Türkistan'da

İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden konuk olundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.