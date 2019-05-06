Ramazan Gün gün iftar menüsü
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RAMAZAN HABERLERİ

Gün gün iftar menüsü

Ramazan ayı bereketiyle sofralarımızı şenlendiriyor. Hiç bitmesin dediğimiz, bitmeye yakın hüzünlendiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayında birbirinden çeşitli binlerce yemek sofralarımızda yerini alıyor. Lokma sizlere Ramazan ayına özel olarak 29 gün boyunca iftar menüsü hazırlıyor. 'İftara ne yapsam?' telaşınıza son veren Lokma ile Ramazanın tadını çıkarabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1. gün iftar menüsü
1. gün iftar menüsü

Huzur ayı olan Ramazan, içimize ferahlık, ülkemize bereket vermek için kısa bir süreliğine misafirimiz olacak. Akraba ve komşuluk ilişkilerinin geliştiği, kimse aç kalmasın diye yemek çadırlarının kurulduğu en bereketli ay olan Ramazan için her şey özenle hazırlanır. Birçok etkinliğin yapıldığı bu ayda özellikle evler misafirlerle şenlenir.

Dijital tarif defteri Lokma, hem kolay hem de az malzeme ile yapacağınız binlerce yemeği ay boyunca özenle sizler için hazırlayacak.
29 gün sürecek Ramazan ayı için birbirinden lezzetli, nefis iftar menüleri hazırlayan Lokma'nın içerisinde bulunan binlerce çeşit yemekle oluşturulan menüler sayesinde 'Bugün ne yemek pişirsem?’ derdinden kurtulup Ramazanın tadını çıkarabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar dileriz.

Eğer daha fazla ya da daha farklı bir menü isterseniz Lokma’nın sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ramazan'ın 1. günü için iftar menüsü:

Kıtırlı Mercimek Çorbası:

Ramazan ayının vazgeçilmez, içimizi ısıtacak çorbası mercimek sizi uzun süre tok tutacak. Günün her vaktinde ve hastalıklarda sevilerek içilen mercimek çorbası Ramazan ayında da sofralarınızın baş köşesinde olacak. Tarifi için tıklayınız.

Patlıcanlı Orta Yemeği:

Konya’nın en lezzetli yemek tariflerinden biri olan patlıcanlı orta yemeği Ramazan ayında sofralarınızı şenlendirecek. Yöresel yemekler içinde kendine has lezzetliyle Ramazan boyunca sık sık tercih edeceğiniz tarifler arasında olacak. Tüm gün tutulan orucun ardından böylesi lezzetli bir yemek yorgunluğunuzu da unutturacak. Tarifi için tıklayınız.

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Sarımsaklı Pilav:

Osmanlı mutfağında ilk pilav tariflerine II. Murad döneminde yazılan Şirvani'nin kitabında rastlarız. Sonrasında birçok çeşidi yapılan pilavlar lezzetiyle dünyaya nam saldı. Bir de bu pilavın lezzetini faydası tartışılmayan sarımsakla deneyin. Sofralarınızın ayrılmaz bir parçası olan pilavın sarımsak ile uyumuna bayılacaksınız. Üstelik Ramazan ayı içerisinde bu kolay yemek sizin yardımcınız olacak. Farklı lezzet ve tarif denemek isteyenler içinse sarımsaklı pilav en güzel örneklerden birisi olmaya aday. Tarifi için tıklayınız.

Güllaç:

Ramazan demek güllaç demektir. Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllaç hafif olması ve lezzetiyle 29 gün boyunca sıklıkla masalarımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Osmanlı saray mutfağına giren güllaç günümüzdeki mutfaklarında vazgeçilmez bir parçası haline gelmeyi başardı. Üstüne serpeceğiniz fıstıklarla muhteşem bir görünüme kavuşan güllaç damaklarınızda unutlmaz bir tat bırakacak. Şimdiden afiyet olsun. Tarifi için tıklayınız.

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