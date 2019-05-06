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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İftar sofrası

Ortadoğu sofrasından çıkan şambalı tatlısını süt veya ayran ile servis edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Servis Sayısı - 6 kişilik Hazırlama Süresi - 60 dk Pişirme Süresi - 40 dk
Servis Sayısı - 6 kişilik Hazırlama Süresi - 60 dk Pişirme Süresi - 40 dk

Şambalı

Şerbet için bütün malzemeleri teker teker tencereye alın. Şerbet kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocağın altını kapatın. Tencereyi soğuması için kenara alın. Hamur için; malzemeleri sırayla yoğurma kabına alın. Bu arada karbonatın üzerine limon suyunu ilave edip köpürtün. Köpürttüğünüz karbonatı karışıma ekleyip 5 dakika boyunca hamuru yoğurun. Hafifçe yağladığınız fırın kabınıza hamuru boşaltın. Hamuru bastırıp düzleyin ve dilimleyin. Hamuru tezgahta 1 saat mayalanması için dinlendirin. Üzerine bademler yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına tatlıyı sürün. Şambalı kızarmaya başlayınca ısıyı 160 dereceye düşürün ve kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra kestiğiniz yerlerden bir daha geçip kesin. Sıcak tatlıya ılımış şerbeti dökün ve çekmesini bekleyin. Ardından servis edin. Afiyet olsun.

MALZEMELER

* ½ Su Bardağı Un

* 1 Su Bardağı Toz Şeker

* 5 Su Bardağı İrmik

* 1 Tatlı Kaşığı Vanilya

* 1,5 Su Bardağı Süzme Yoğurt

* 1 Çimdik Karbonat

* 1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

ÜZERİNE:

* 1 Badem

ŞERBET İÇİN:

* 3,5 Su Bardağı Toz şeker

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* 3,5 Su Bardağı Su

* 1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

* 1 Paket Tuz

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