Ramazan İftar ve sahurlarını meralarda sürülerinin başında yapıyorlar
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İftar ve sahurlarını meralarda sürülerinin başında yapıyorlar

Hayvancılıkta her yıl ivme kazanan ve yaklaşık 325 bin büyükbaş, 1 milyon 235 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Muş’ta, çobanlar ramazan ayında iftar ve sahurlarını meralarda yapıyor.

Haber Merkezi DHA
İftar ve sahurlarını meralarda sürülerinin başında yapıyorlar
Çobanlar, evlerinden uzakta sürülerinin başında ramazan ayını geçiriyor.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın merkezlerinden Muş’ta, zorlu geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmaya başlamasıyla beraber birçok besici, koyunlarını daha iyi gelişmeleri için meralarda otlatmaya başladı.

Hayvancılıkta her yıl ivme kazanan ve yaklaşık 325 bin büyükbaş, 1 milyon 235 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte, ramazan ayı dolayısıyla çobanlar iftar ve sahurlarını meralarda, sürülerinin başında yapıyor.

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Yüksek tepelerde iftar

Ailelerinden, evlerinden uzakta sürülerinin başında ramazan ayını geçiren çobanlar, eşek sırtında taşıdıkları ya da aileleri tarafından iftar saatine yakın araçla kendilerine ulaştırılan yiyeceklerle ezanın okunmasını bekliyor.

DHA

Yemeklerini genelde yüksek noktalarda açık ve temiz havada yiyen çobanlar, iftarın ardından çay içip bir süre dinlendikten sonra hayvanlarıyla ilgilenip, sahura kadar uyumaya çalışıyor. Sahuru da aynı yöntemlerle yapan çobanlar, otlamaları için koyunları kaldırıp, ertesi gün sabah saatlerinde sulama ve sağım için evlerinin yolunu tutuyor.

Çobanlardan Mevlüt Uslu, “Mevsim ilkbahar ama memleketimizde hava çok soğuk. Ramazan güzel geçiyor. Orucumuzu, havyanların başında meralarda açıyoruz. Devamlı dağlık alanlardayız, hayvanlar bizim her şeyimiz" diye konuştu.

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