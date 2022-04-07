Ramazan İftara yetişirken hayatımızı tehlikeye atmayalım
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RAMAZAN HABERLERİ

İftara yetişirken hayatımızı tehlikeye atmayalım

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Lorasokkay, Ramazan ayında açlığa bağlı kan şekeri düşüklüğü, stres ve halsizliğin trafik kazalarına neden olabileceğini belirterek, sürücülere uyarılarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İftara yetişirken hayatımızı tehlikeye atmayalım
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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Lorasokkay, Ramazan ayında açlığa bağlı kan şekeri düşüklüğü, stres ve halsizliğin trafik kazalarına neden olabileceğini belirterek, sürücülere uyarılarda bulundu.

HIZLARIMIZI DÜŞÜK TUTALIM

Lorasokkay, uzun süren açlık ve susuzluğun etkisiyle yorgunluk ve halsizliğin de ortaya çıkabileceğini bildirerek, şöyle devam etti: “Yorgunluk hem bedensel hem de zihinsel şekilde karşımıza çıkabilir. Bu da sürücülerin karar verme, dikkatini bir noktaya odaklayabilme kabiliyetlerini azaltacaktır. Hızlarımızı düşük, molalarımızı uzun tutalım. İftara yakın da sabırsızlık ve yorgunluğun en üst düzeye çıkması nedeniyle sürücülerimizin stresli ortamlardan kaçınması gerekiyor. İftara yetişirken hem kendimizi tehlikeye atmayalım hem başkasının hayatını tehlikeye atmayalım. Ramazan ayını inşallah kazasız, sorunsuz tamamlayalım.”

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