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RAMAZAN HABERLERİ

İftarda çocuk sahibi oldular

Antalya'da çocuk sahibi olamayan iki aile, özlemini duydukları çocuklara iftar programında kavuştu.

Haber Merkezi AA
Aileye imzalanan sözleşme ile özlemini duydukları çocukları verildi.
Aileye imzalanan sözleşme ile özlemini duydukları çocukları verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce koruyucu ailelere iftar verildi. İftar programında, kuruma yapılan başvuruları incelenen iki aileye imzalanan sözleşme ile özlemini duydukları çocukları verildi.

Çocuğunu kucağına alan ailelerden Nurdoğan ve Müzeyyen Koçak çifti büyük sevinç yaşadı.

Vesile olanlara teşekkür eden anne Müzeyyen Koçak, "Yedi senedir özlemini çekiyordum. Allah bu mübarek günde bizi evlat sahibi yaptı. Çok mutluyum. Vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan da sıcak bir aile ortamının en iyi şartlardaki yuva ve yurt hizmetinden daha iyi olduğunu söyledi.

Çocukların, koruyucu aile hizmetiyle sıcak bir aile ortamında büyümelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Çalışkan, "Bir çatı altında yaşamak ve aile olmak için kan bağı şart değildir. Bugün 144 koruyucu ailemiz ve bu ailelerimizin yanında 173 çocuğumuz var. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişmeleri, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlayarak, vatana, millete faydalı bir evlat olabilmeleri için üstlenmiş olduğunuz bu görev son derece önemli ve büyük bir fedakarlıktır. Sizlere müteşekkiriz" diye konuştu.

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