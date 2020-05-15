Ramazan İftarda da görev başındalar Yaşlılara yardımcı olup, evlatları gibi davranıyorlar
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RAMAZAN HABERLERİ

İftarda da görev başındalar: Yaşlılara yardımcı olup, evlatları gibi davranıyorlar

İstanbul’da devriye polisleri görevleri başında iftar yapıyor. Ekipler, iftar sırasında gelen ihbarları da vardiyalı olarak değerlendirerek, görevlerini aksatmıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekipler, iftar sırasında gelen ihbarları da vardiyalı olarak değerlendirerek, görevlerini aksatmıyor.
Ekipler, iftar sırasında gelen ihbarları da vardiyalı olarak değerlendirerek, görevlerini aksatmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bazen karakol içerisinde bazen de karakol bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak oruçlarını açıyor. Görevde olan ekip amirleri, polis memurları ve gece kartalları, temin ettikleri yiyecekler ya da karakolda hazırladıkları yemeklerle iftarlarını yapıyor. Ekipler, iftar sırasında gelen ihbarları da vardiyalı olarak değerlendirerek, görevlerini aksatmıyor.

SOSYAL MESAFEYE UYUYORUZ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Grup Amiri Komiser Yardımcısı Onur Başoğlu, sokakta görev yapan resmi polis ekiplerinin devriye ekipleri olduğunu söyledi. Ramazan ayının bu yıl pandemi sürecine denk geldiğini de hatırlatan Başoğlu, “İftarımızı görev başında yapıyoruz. Görev başındayken genelde karakolun bahçesinde ya da içerisinde, kurduğumuz sofralarda iftarımızı yapıyoruz. Almış olduğumuz yiyecekler ya da karakolda hazırladığımız yemekler ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak iftarımızı yapıyoruz. İftarın ardından yine görevimize devam ediyoruz. Sahur vakti de aynı şekilde yemeğimizi görev başında yiyerek oruç tutmaya başlıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarında ise temin edilen kumanyalarla ekiplerimiz bulunduğu yerde sahur ve iftarlarını yapıyor” ifadesini kullandı.

YAŞLILARA YARDIMCI OLUYORUZ

Devriye ekiplerinin önleyici rol oynadığını ve ihbarlara ilk kendilerinin gittiklerini anlatan Başoğlu, pandemi sürecinde ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olduklarını söyledi. Başoğlu, şöyle devam etti: “65 yaş üstü vatandaşlarımızın talepleri genelde ilaç, ekmek ve gıda şeklinde oluyor. Bazıları çocuklarının doğum günleri için talepte bulundu. Bunlar normalde aslında polis görevleri arasında olmayan şeyler ancak salgın sürecinde vatandaşlarımıza hizmet ederek bu tarz talepleri de karşılamaya çalışıyoruz.”

Evlatları gibi davranıyoruz

  • Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görev yapan polis memuru Ersin Turan da gelen ihbarlarda, normal zamana göre düşüş olduğunu, iş yüklerinin azaldığını anlattı. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlardan yoğun talepler geldiğini belirten Turan, şöyle konuştu: “65 yaş üstü vatandaşlarımıza evlatları gibi davranıyoruz. İhtiyaçlarını temin ediyoruz. Gıda veya ilaçlarını alıyoruz. Başka bir ihtiyaçları varsa soruyoruz. Sokakta gece kartalları ile birlikte de görev yapıyoruz. Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması zamanlarında ihtiyaç duyulduğunda bekçiler gündüzleri de görev yapıyorlar. Gerek kolonya dağıtımı, gerek sosyal yardımların dağıtılmasında gece kartalları bize çok yardımcı oluyor. İş yükümüzü hafifletiyor. Suç konularında da özverili bir şekilde çalışıyorlar.”

Görev başında ilk iftar: Polisler orucunu kumanya ile açtı
FOTOĞRAF 16
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'nın birçok kavşağında kontrol noktası oluşturuldu.
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Tunalı Hilmi Caddesi girişinde sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen polis memurları, ilk iftarlarını kumanya ile yaptılar.
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Polis memurları denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını tamamladılar.
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Bir grubun iftarını bitirmesinin ardından diğer grup polisler iftar yaptı.
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İftarın tamamlanmasının ardından tüm polis memurları görevlerine döndü.
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Görev başında ilk iftar: Polisler orucunu kumanya ile açtı
Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu kapsamda vatandaşlar evlerinden çıkmasa da, polis ekipleri Ramazan'ın ilk gününde sokaklarda güvenliği sürdürmeye devam ediyor. Yol kontrolü yapan ekipler, ilk oruçlarını görevleri başında kumanya ile açtı.


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