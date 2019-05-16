İftarda yiyecek bir lokmamız yok

Beşşar Esed rejiminin İdlib ve Hama illerine 25 Nisan’dan bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan siviller, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına sığındı. Yoğun saldırılardan kaçarak, yanlarında getirebildikleri kıyafet, battaniye ve bez parçalarıyla derme çatma çadır kuran siviller, ramazan ayında daha da zorlanıyor.

YIKILMIŞ OLSA DA VATAN TATLIDIR

Hama’nın Şeria köyünden göç eden 4 çocuk annesi Fatima Asi yaşadıklarını anlattı: “Ancak canlarımızı kurtarabildik. Hiçbir şey getiremedik. Zeytin ağaçları altında barınıyoruz. Yoğun bombardıman oluyordu. Araçsızdım. Evimin bütün eşyası köyde kaldı.” Asi, “Bugün iftarda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Dün pilav getirdiler. Onunla orucumuzu açtık. Sekiz gündür sahursuz oruç tutuyorum. Sürekli başım dönüyor. Bundan daha zor bir hayat yoktur” dedi. Köylerine ve evlerine geri dönmeyi istediklerini belirten Asi, “Yıkılmış olsa da vatan tatlıdır. 50 yıldır kurduğum evim şu an yok. Saldırılarda yıkıldı. Yıkıldığı haberini alınca çok ağladım” dedi.

ÇOCUKLAR KUSUYOR VE İSHAL OLUYOR

İdlib’in güney kırsalındaki Hassane köyünden göç eden Fatma Yasin de, köylerinin havadan ve karadan yoğun bombardıman altında kaldığını söyledi. Yasin, “Evim yıkıldı. Canımızı kurtarabildik ancak. Yemek, yiyecek ve yatacak bir yerimiz yok” dedi. Battaniyesini ve yattığı süngeri komşularının verdiğini dile getiren Yasin, “Gece aşırı soğuk, gündüz çok sıcak. Dün orucumu çay ile açtım. Onu da bulamadığında aynı arazide barınanların yanlarında yiyorum. Çocuklar hep kusuyor ve ishal oluyor. Hepsi hasta” diye konuştu. En büyük ihtiyaçlarının çadır olduğunu belirten Yasin şöyle devam etti: “10 gündür çadırsız ve yemeksiziz. Yiyeceği olanlar yiyor. Olmayanlar aç kalıyor. Bugün çay ile orucumu açacağım. Yalan yok. Gerçek bu. Ekmek bile alamadım bugün.”

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