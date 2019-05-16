Ramazan İftarda yiyecek bir lokmamız yok
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İftarda yiyecek bir lokmamız yok

Esed güçlerinin saldırılarından kaçarak sınır hattındaki kamplara sığınan ve Ramazan’a çadırsız ve erzaksız giren siviller, yardım bekliyor. Ölümden kaçan 4 çocuk annesi Fatima Asi, “Bugün iftarda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Dün pilav getirdiler. Onunla orucumuzu açtık. Sekiz gündür sahursuz oruç tutuyorum” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib’in güney kırsalındaki Hassane köyünden kaçan Fatma Yasin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki bölgede zeytin ağaçlarının altına kurduğu derme çatma çadırda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
İdlib’in güney kırsalındaki Hassane köyünden kaçan Fatma Yasin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki bölgede zeytin ağaçlarının altına kurduğu derme çatma çadırda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Beşşar Esed rejiminin İdlib ve Hama illerine 25 Nisan’dan bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan siviller, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına sığındı. Yoğun saldırılardan kaçarak, yanlarında getirebildikleri kıyafet, battaniye ve bez parçalarıyla derme çatma çadır kuran siviller, ramazan ayında daha da zorlanıyor.

YIKILMIŞ OLSA DA VATAN TATLIDIR

Hama’nın Şeria köyünden göç eden 4 çocuk annesi Fatima Asi yaşadıklarını anlattı: “Ancak canlarımızı kurtarabildik. Hiçbir şey getiremedik. Zeytin ağaçları altında barınıyoruz. Yoğun bombardıman oluyordu. Araçsızdım. Evimin bütün eşyası köyde kaldı.” Asi, “Bugün iftarda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Dün pilav getirdiler. Onunla orucumuzu açtık. Sekiz gündür sahursuz oruç tutuyorum. Sürekli başım dönüyor. Bundan daha zor bir hayat yoktur” dedi. Köylerine ve evlerine geri dönmeyi istediklerini belirten Asi, “Yıkılmış olsa da vatan tatlıdır. 50 yıldır kurduğum evim şu an yok. Saldırılarda yıkıldı. Yıkıldığı haberini alınca çok ağladım” dedi.

ÇOCUKLAR KUSUYOR VE İSHAL OLUYOR

İdlib’in güney kırsalındaki Hassane köyünden göç eden Fatma Yasin de, köylerinin havadan ve karadan yoğun bombardıman altında kaldığını söyledi. Yasin, “Evim yıkıldı. Canımızı kurtarabildik ancak. Yemek, yiyecek ve yatacak bir yerimiz yok” dedi. Battaniyesini ve yattığı süngeri komşularının verdiğini dile getiren Yasin, “Gece aşırı soğuk, gündüz çok sıcak. Dün orucumu çay ile açtım. Onu da bulamadığında aynı arazide barınanların yanlarında yiyorum. Çocuklar hep kusuyor ve ishal oluyor. Hepsi hasta” diye konuştu. En büyük ihtiyaçlarının çadır olduğunu belirten Yasin şöyle devam etti: “10 gündür çadırsız ve yemeksiziz. Yiyeceği olanlar yiyor. Olmayanlar aç kalıyor. Bugün çay ile orucumu açacağım. Yalan yok. Gerçek bu. Ekmek bile alamadım bugün.”

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  • Enkazın gölgesinde
  • İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırılarında Refah kentindeki evleri tamamen yıkılan Filistinli Zurub ailesi, evlerinin yakınında kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı. İsrail’in 4-5 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı. Gazze’deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail saldırılarında 100’den fazla apartman dairesinin yıkıldığını, 700’ünün ise hasar gördüğünü aktarmıştı.
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