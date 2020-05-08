Ramazan İftardan sonra sigara kalp krizi riskini artırıyor Ramazan ayı sigarayı bırakmak için büyük fırsat
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İftardan sonra sigara kalp krizi riskini artırıyor: Ramazan ayı sigarayı bırakmak için büyük fırsat

Prof. Dr. Dilek Toprak, iftar sonrası ardarda ve fazla sigara içmenin kalp krizi riskini arttırdığını söyledi. Ramazanın sigarayı bırakmak için fırsat olduğunu belirten Toprak, “Bu ay hastalarımıza manevi destek oluyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, Ramazan ayının sigara bağımlılığından kurtulmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. İftarla sahur arasında aşırı sigara tüketiminin vücut için çok zararlı olduğuna dikkat çeken Toprak, oruçken vücuttan uzaklaşan sigarayı hatırlamadan bırakmanın daha kolay olabileceğini dile getirdi. İftar ve sahur arasında aşırı sigara içilmesinden özellikle kaçınılması gerektiğine işaret eden Toprak, şunları kaydetti: “Nikotin zehirlenmesi beyin fonksiyonlarını da etkileyerek hafızada azalma, şaşkınlık hali, duygusal algı bozuklukları, bulunduğu yer ve zamanı karıştırma gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Buna bağlı özellikle kalp-damar hastalığı öyküsü veya riski olanlarda arka arkaya ve çok sayıda sigara içilmesi hiç sağlıklı değil. Çok sayıda içilen sigara kanda nikotin seviyesini yükselterek, tansiyon ve kalp hızındaki artışla kalp krizi riskini de artırmaktadır. İftardan sonra arka arkaya ve çok miktarda sigara içmek kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor.”

Dilek Toprak

RAMAZAN MANEVİ DESTEK OLUYOR

  • Toprak, kişinin sigarayı bıraktığında içme isteği duymasının nedeninin “vücutta nikotin düzeyinin düşmesi” olduğunu söyledi. Nikotin eksikliğinin kendini çeşitli belirtilerle gösterebileceğini anlatan Prof. Dr. Toprak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu belirtilerden bazıları konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk, sinirlilik, iştah artışı, baş dönmesi ve uyku bozukluğudur. Bağımlı kişi bu olumsuzlukları yaşamamak için yeniden başlayabilir. Bu sebeple bağımlılık arttıkça ilaç destek tedavisi ihtiyacı da o kadar fazla olur. Bu kişilerin uzmanlardan destek alması bağımlılıktan kurtulma şansını artırır. Sigarayı bırakmak için ramazan ayı değerlendirilebilir. Bu ay hastalarımıza manevi destek oluyor.”

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