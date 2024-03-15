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Ramazan

İftarlık ve sahurluklar Kızılay’dan

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle engelli, hasta ve yaşlıların da aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 4 bin kişinin Ramazan boyunca iftarlık ve sahurluklarını evlerine kadar ulaştırıyor.

12:17 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 12:22 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Kızılay.
Foto: Kızılay.

Şubenin bünyesindeki aşevinde çalışan aşçılar, günün erken saatlerinde mesailerine başlayarak engelli, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahipleri için yemek üretiyor. Aşçılarca büyük kazanlarda pişirilen çeşitli yemekler, ekiplerce sefer taslarına konulup ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için minibüslere taşınıyor.


Hazırlıkları tamamladıktan sonra yola koyularak mahalle mahalle gezen ekipler, önceden belirlenen alanlarda bekleyen ihtiyaç sahiplerine yemekleri verirken, dışarı çıkamayan engelli ve yaşlı vatandaşların yemeklerini de evlerine kadar götürüyor.

#Kızılay
#İftar
#Ramazan
14 dakika önce
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