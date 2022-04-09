İHH Yemen’e nefes oldu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yemen’de 2 bin 259 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kumanyası ulaştırdı. Yardımlar ülkedeki 10 kente dağıtıldı, İHH ayrıca Marib ve Taiz’de göçmen durumuna düşmüş 3 bin 300’ü aşkın kişiye de iftar verdi. Yemen’de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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