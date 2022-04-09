Ramazan İlk cumada barış duaları edildi
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RAMAZAN HABERLERİ

İlk cumada barış duaları edildi

Ramazan ayının ilk Cuma namazı İslam aleminde coşkuyla eda edildi. Kudüs’te İsrail askerlerinin bütün engellemelerine rağmen 80 bin kişi Mescid-i Aksa’da saf tutarken, savaş altındaki Ukrayna’da da imkanı olan Müslümanlar camilere akın etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk cumada barış duaları edildi
Kudüs

11 Ayın Sultanı Ramazanın ilk cuma namazı dün eda edildi. Türkiye’de ve Müslümanların yaşadığı her ülkede büyük bir katılım ve coşkuyla eda edilen cuma namazı sonrası, dünya barışı için dua edildi. İslam aleminin üçüncü kutsal mabedi Mescid-i Aksa’da kılınacak cuma namazı için İsrail güçleri yine Filistinlileri engelledi. Tüm engelleri aşan 80 bin Filistinli namazını Aksa’da kıldı. Namazın sona ermesinin ardından binlerce kişi meydanda toplanarak İsrail saldırganlığını kınayan ve direniş gruplarını işgali cezalandırmaya çağıran sloganlar attı. Mescid-i Aksa’nın Vaizi İkrime Sabri, Mescid-i Aksa’ya gelen binlerce kişinin, İsrailli saldırganlara ve onların müttefiklerine karşı açık bir mesaj verdiklerini söyledi.

Filistinliler Ramazan ayının ilk cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplandı
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Filistinliler Ramazan ayının ilk cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplandı
Filistin'de Müslüman'lar Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.

Müslümanların namaz için Mescid-i Aksa'da toplandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Pakistan
Pakistan

YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ramazan’a savaşın gölgesinde giren Ukrayna’da da Ramazanın ilk cuması idrak edildi. Ülkenin Odessa kentinde yaşayan Müslümanlar savaşın bitmesi duasıyla namazlarını kıldı. Ahıska Türkü Yusuf Abdullah, “Normal hayat da devam ediyor. Yaşamaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şey Allah’a şükür iyiye gidiyor, inşallah iyi olacak. İnsanlar da cuma namazına gelmiş görüyorsunuz. Dua ettik tabi ki. Türkiye için, Ukrayna için dua ettik. Barış olsun.” diye konuştu.

Ukraynan
Ukraynan

TÜM YILA YAYALIM

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da da kentin önemli simgelerinden Faysal Camisi’nde Ramazanın ilk cuma namazı için bir araya gelen Müslümanlar, namazlarını eda etti. Kovid-19 önlemlerinin ülke genelinde kaldırıldığı ülkede cemaat, Pakistan’ın en büyük camilerinden Faysal Camisi’ni doldurdu. Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Müslümanlar da, DİTİB Köln Merkez Camisi ile başkent Berlin’deki Şehitlik Camisi’ni doldurdu. Köln Merkez Camisi’nde vaaz veren DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, “Ramazan ayı tüm Müslümanları buluşturan, birleştiren, kalplerini birbirine ısındıran kutlu bir aydır. Ramazanda öğrendiğimiz her şeyi tüm yıla yaymalıyız” dedi.

Ayasofya doldu taştı

Ramazan’ın ilk cuma namazı için İstanbullular Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne akın etti. Yüzlerce vatandaş birlikte saf tutup, dua etti.

Endonezya Cakarta'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
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Endonezya Cakarta'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen İstiklal Camii'ne gelen Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.


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