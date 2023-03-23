Ramazan İlk iftar Iğdırda en uzun oruç Sinopta
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İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

İlk iftar Iğdır’da en uzun oruç Sinop’ta

On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ın ilk iftarı bu akşam yapılacak. İlk imsak bugün saat 04.33'te Iğdır'da yaşandı, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk iftar Iğdır’da en uzun oruç Sinop’ta
İlk iftar Iğdır'da en uzun oruç Sinop'ta

On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ın ilk iftarı bu akşam yapılacak. İlk imsak bugün saat 04.33'te Iğdır'da yaşandı, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.


FİTRE MİKTARI 70 LİRA


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, Ramazan’ın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Bu yılın Ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 70 lira olarak kararlaştırdı.

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