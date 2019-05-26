İlk kez bir bakan beni ailemle evine davet etti

Bakanlık çalışanı İlhan Ağır ve ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuğu oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bulunduğu departmanda memur olarak çalışan İlhan Ağır ve ailesini iftarda ağırladı.

Bakan Varank'ın konukseverliğini sosyal medya hesabından paylaşan memur İlhan Ağır, "Bakanlıkta geçen 44 yıllık memuriyet hayatımda ilk kez bir bakan beni ailemle birlikte evine davet etti. Ailece çok onure olduk, sevindik, duygulandık. Bu hareketinden dolayı başta sayın Bakanım Mustafa Varank’a olmak üzere saygıdeğer eşi Esra Hanımefendiye tüm ailem adına şükranlarımızı saygılarımızı sunarım. İyi ki varsınız bakanım" ifadelerine yer verdi.