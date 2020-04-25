İlk sahur görev başında: Biz buradayız siz evde kalın

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de Ramazan ayının ilk sahur heyecanını yaşadı. Antalya’da bulunan Kepez Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalarının durumunu kontrol ettikten sonra sahur için bir araya gelen sağlık çalışanları, ilk sahurda meslektaşlarıyla birarada olmanın huzurunu yaşadı. Kendileri için hazırlananları tabaklarına aldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak masalara oturan sağlık çalışanları sahur sonrası görevlerinin başına döndü.

BİZ ÇALIŞIYORUZ, SİZ EVDE KALIN

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, nöbetçi sorumlu hemşire Emel Aslan Canbay, salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’deki sağlık çalışanlarının da yoğun mesai harcadığını belirterek, “Biz sağlıkçılar olarak gece gündüz demeden ayaktayız. Mübarek ramazan ayının ilk sahurunu da sağlıkçı arkadaşlarımızla görevimizin başında yaptık” dedi. Ailelerinden uzakta buruk olduklarını ancak yıllardır bu işin içinde oldukları için bu duruma alıştıklarını dile getiren Canbay, “Bu Ramazan ayının huzuruyla salgının bir an önce bitmesini diliyorum. Biz sağlıkçılar çalışmaya devam ediyoruz ama insanların da evlerinde kalmalarını istiyoruz” dedi.

İtfaiye de mesaide

Vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat görev başında olan itfaiye erleri de, Ramazan ayının ilk sahurunda bir araya geldi. Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu çalışanları, sahur için mutfağa girip masayaı hazırladı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek masaya oturan itfaiye erleri, dua ederek sahur yaptı.

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