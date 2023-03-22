Ramazan İlk teravih ve ilk sahur sevinci
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İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

İlk teravih ve ilk sahur sevinci

Koronavirüs pandemisi, çevremizi saran savaşların yol açtığı insani dramlar derken, 11 ilimizi yıkan deprem felaketi ve selin vurduğu illerimizde sevdiklerimizi kaybetmenin acısı içerisindeyiz. Bütün bunların üzerine gelen mübarek Ramazan’ın yaralarımıza merhem olmasını diliyoruz. Ramazan, bu gece ilk teravih ve ilk sahurla başlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk teravih ve ilk sahur sevinci
Arşiv.

Dünyanın büyük etkisinde kaldığı Koronavirüs süreci, çevremizi saran savaşlarda yaşanan insani dramlar derken, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi ve selin vurduğu illerimizde sevdiklerimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Bütün bunların üzerine gelen mübarek Ramazan’ın yaralarımıza merhem olmasını diliyoruz. Ramazan, bu gece ilk teravih ve ilk sahurla başlıyor.

44 camide enderun usulü teravih kılınacak

Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur’an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu Ramazan ayının geleneklerinden “enderun usulü teravih”, bu yıl İstanbul’da 15 farklı ilçede 44 camide kılınacak. Enderun usulü ve hatimli teravih namazı kılınacak camiler İstanbul Müftülüğü tarafından belirlendi. Eyüpsultan, Fatih, Sultanahmet, Kadıköy Fenerbahçe, Sahrayıcedid ve Maltepe Aydınevler camilerinde tüm Ramazan ayı boyunca, listedeki diğer camilerde ise belirlenen günlerde enderun usulü namaz kılınacak. Ayrıca müftülüğün hazırladığı listeye göre, Şişli hariç tüm ilçelerdeki çeşitli camilerde Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak.


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