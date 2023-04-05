İlle de sevgi

Enbiya Yıldırım

İnsan küçüklükten itibaren kendisine hayatın her alanında bazı kimseleri örnek alır. Hatta çocukluk dönemlerinde örnek aldığı kişilerin şahsiyetleriyle özdeşleşmek ister. Bu durum insan doğasında vardır ancak önemli olan örnek alınacak insanın nasıl biri olduğudur. Bu yüzden, çocukları ruhsal yönden olumsuz yönde etkileyecek kötü örneklerden korumak son derece önemlidir. Esasında örnekliğine her zaman ihtiyaç duyduğumuz Hz. Peygamber’in hayatı bizler için en güzel rehberdir. Biz bu yazımızda onun hayatının sevgi boyunu ele almaya çalışacağız.

Hz. Peygamber’in yaşam öyküsüne göz gezdirdiğimizde, bütün hayatının herkese sevgi üzerine bina edildiğini söylememiz abartılı bir ifade olmayacaktır. İnsanlığa İslam’ı sunduğu dönemde dünya üzerinde yaşayan milletler içerisinde medeniyet olarak en alt seviyelerde bulunan bir toplumdan, 23 yıl gibi kısa bir sürede, Allah’ın sevdiği, onların da Allah’ı sevmelerini yaratıcının neredeyse eşdeğerde gördüğü (Tevbe, 100) bir nesil çıkarması, ancak sevgi temelli bir yaklaşımla izah edilebilir. İnsanlar Allah Rasûlü’nün getirmiş olduğu ilahî kitabın buyruklarından etkilenerek bunun bir beşer kelamı olmayacağını anlıyorlar ve onlara erdemliliği takdim ettiğini görerek son dine koşuyorlardı ancak, bir o kadar da Hz. Peygamber’in şahsiyetinde kendini bulan güzel hasletlerin, başka bir ifadeyle yaşayan Kur’an’ın insanı kuşatan atmosferinden etkileniyorlardı. Çünkü insanlar mesajın kendisi kadar mesajı getirenin şahsiyetiyle ve onun sunduğuyla ne derece uyumlu olduğuna da bakmaktaydılar. Bu nedenle, nübüvvet öncesi kazandığı itibar yanında, İslam’ı tebliğle birlikte, maddi hiçbir şey vaat etmeksizin, köleler de dahil herkese sevgi kanatlarını germesi ve sonuçta başarılı olması, son elçiyi model alma durumunda olan bizler için pek çok hikmet içermektedir. Nitekim Allah Teâlâ da Hz. Peygamber’in muvaffak olmasının ve herkesçe sevilmesinin ardındaki nedenlerden birinin insanlara sevgi ve merhametle yaklaşması olduğuna kitabında işaret etmektedir. Bir ayette buna şu şekilde vurgu yapmaktadır: “Allah’ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi…” (Al-i İmran, 159)

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Rasûlullah, İslam davetini ulaştırdığı insanlara gösterdiği sevgi ve şefkatin daha fazlasını beraberinde bulunan insanlara gösteriyordu. Gerçekten de o, sevmenin, muhataplara değer vermenin, herkesi kucaklamanın canlı örneğiydi. O, ailesini severdi. Ev işlerinde, sökük elbiselerin dikilmesinde, ayakkabıların tamirinde ailesine yardım ederdi. Arkadaşlarını sever, birlikte olmaya önem verirdi. Göremediği zaman ne durumda olduklarını sorardı. Hasta olanlarını ziyaret eder, en fakirleri de dahil davetlerine katılır, birlikte aynı kaba kaşık salar, maddi sıkıntı çekenlere destek olurdu. Komşularının sorunlarıyla ilgilenir, komşu tarafından beğenilmeyi iyi insan olmanın alametlerinden biri sayardı. Çocukları çok severdi. Ufaklıklarla şakalaşır, gönüllerini alır, birlikte oynardı. Hayvanları da severdi. Onlara fazla yük yüklenmesini, dövülmelerini, hedef yapılmalarını asla tasvip etmezdi. O hem bir peygamber, hem bir abi hem de bir kardeşti. Kısacası o herkesin her şeyiydi.

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Rasûlullah’ın İslam’ı anlatmak üzere çeşitli bölgelere gönderdiği cefakâr ve fedakâr temsilcilerinin son hak dini yaymada olağanüstü başarılı olmalarında, onun şahsiyetini örnek alarak, duruşlarıyla karşılarındakileri etkilemeleri ve sonuçta İslam’a girmelerine vesile olmaları yatmaktaydı. Çünkü Allah Rasûlü’nün bu sadık dostları, İslam’ı anlatmak uğruna pek çok maddi sıkıntılara maruz kalmaları yanında, karşılarındaki muhataplarının her hallerine katlanmaları ve güler yüz üzerine kurulu bir yaklaşımla bölge insanlarını etkilemeleri sonucunda İslam kısa sürede Arabistan yarımadasına yayılmıştır. Bir ayette de belirtildiği üzere “İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.” (Meryem, 96) Hz. Peygamber’in sahabilerinin birbirlerine olan muhabbetleri, yakınlıkları, dayanışmaları ve fedakarlıkları ise insanın gözlerini yaşartacak boyuttadır.

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Gerçekten de sosyal bir varlık olan insan toplum içinde kendisine ancak sevgi ile yer bulur, karşısındakine sadece sevgiyle bir şey verebilir. Çünkü cemiyetleri bir arada tutan şey sevgidir. İnsanlar birbirlerine olan inançlarını kaybeder de fertler arasındaki sevgi bağı çeşitli nedenlerle çözülmeye başlarsa, herkes birbirine yabancılaşmaya hatta düşman olmaya başlar. Artık çözülmeyi haber veren felaket çanları çalmaya başlamış demektir. Toplumun dokusunun sadece sevmekle, insanların birbirlerine gönülden bağlanmalarıyla korunacağını çok iyi bilen Allah Rasûlü, Müslümanların birbirleriyle kenetlenmelerine ve aralarındaki bağı güçlendirmelerine -bu nedenle- çok önem verirdi. Bir hadislerinde müminleri bir bedene benzeterek şöyle buyurmuşlardır: “Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte müminlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer âzâlar uykusuzluk ve ateşle ona katılırlar.” (Muslim, Birr, 66) Bir toplumun gönül birlikteliğini bundan daha iyi anlatan bir ifade olamaz. Dolayısıyla vücutta bir organ rahatsızlandığında diğer uzuvlar nasıl acıya ortak oluyorlarsa, Müslümanlar arasındaki bağ da bunun gibidir. İnsanlar birbirlerine karşı duyarsız değillerdir. Nitekim mümin olmanın şartlarından biri olarak Müslümanların birbirlerini sevmesini gösteren Allah Rasûlü, konuyla ilgili bir hadislerinde şöyle buyurmaktadırlar: “Nefsim kudretinde olan zata yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız!..” (Muslim, İman, 93) Dolayısıyla Müslüman kardeşliğinden bahsedilecekse bunun yolu inananların birbirlerini sevmeleri, gönül pencerelerini karşılıklı açmaları ve hatalara karşı hoşgörülü olmalarıdır, dışlamamalarıdır. Kişi kendisinin kusurlarını nasıl hoşgörüyle karşılayabiliyorsa, karşısındakilerin hatalarına da aynı affedicilikle bakabilmelidir. Bu yapılabildiği takdirde gerçek sevgiden artık bahsedebiliriz.

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