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RAMAZAN HABERLERİ

İnancını kaybeden kimliğini de kaybeder

Almanya’nın Köln şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Kadın Birliği Temsilcileri ile iftar programında buluşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Biliyoruz ki inancını kaybeden kimliğini de kaybeder, kimliğini kaybeden varlığını da kaybeder. Dilimizi çocuklarımıza öğretmemiz lazım” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnancını kaybeden kimliğini de kaybeder
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Almanya’nın Köln şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Kadın Birliği Temsilcileri ile iftar programında buluştu. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, yeryüzünde iyiliğin ve adaletin hakim olması için çalışma vazifesinin hem kadının hem de erkeğin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, huzurlu bir insan ve toplum için önce sağlıklı bir ailenin olması gerektiğine dikkati çekti. Erbaş, ailelerin çocuklarına inanç ve değerlerini öğretmediğinde yanlış inançların tuzakları ile karşı karşıya kaldığına, terör ve istismarcı yapıların eline düşebildiğine işaret ederek, “Biliyoruz ki inancını kaybeden kimliğini de kaybeder, kimliğini kaybeden varlığını da kaybeder. Dilimizi çocuklarımıza öğretmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

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