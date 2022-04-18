İngiltere’den kurulan hayır köprüsü

Yaklaşık 20 yıldır İngiltere’de ikamet eden ev hanımı 42 yaşındaki Naciye Batkitar, Ramazan ayı dolayısıyla gurbetçi Türkler arasında bir yardım kampanyası başlattı. Hayırsever gurbetçi Batkitar, kısa sürede 300 yetim çocuk için bayram kıyafeti ve 300 aile için de gıda kolisi hazırlanması için gerekli yardımı temin etti. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ile irtibat kuran Batkitar, yardımların Suriye’de savaş mağduru yetimlere ulaştırılması için destek istedi. Platformun koordinasyonunda TIR’a yüklenen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Şanlıurfa’dan yola çıktı. Batkitar’ın da aralarında bulunduğu gönüllüler tarafından yardımlar, İdlib bölgesindeki mağdur ve mazlum ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.