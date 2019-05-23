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RAMAZAN HABERLERİ

İş ortaklarıyla iftar buluşması

Albayrak Medya Grubu’nun Dördüncü Geleneksel İftarı, çözüm ortağı şirketlerin yöneticilerini iftar sofrasında bir araya getirdi. Programda konuşan Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, “Ana omurgamız 25.’inci yaşını kutladığımız Yeni Şafak’tır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Medya Grubu'nun düzenlediği 4. Geleneksel İftar organizasyonu
Albayrak Medya Grubu'nun düzenlediği 4. Geleneksel İftar organizasyonu

Albayrak Medya Grubu; işbirliği yaptığı çözüm ortağı şirketlerin yöneticileriyle iftarda bir araya geldi. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’taki Yıldız Park Çadır Köşk’te düzenlenen Dördüncü Geleneksel İftarda Albayrak Medya Grubu iştiraklerinden Reklam Piri ev sahipliği yaptı.

Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca ile finans, otomotiv, inşaat, eğitim ve sağlık sektörü temsilcisi önemli isimlerin katıldığı program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Katılımcıları arasında Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri Ahmet Candan, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Ersa Saat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ergün ve Damla Yayınları Genel Müdürü Hüseyin Doğru’nun da bulunduğu programa ev sahipliği yapan Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, davetlilere geldikleri için teşekkür etti.

YENİ ŞAFAK OMURGAMIZ

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, iftar programında bir konuşma yaptı.

Programda konuşan Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Grubu’nun başta Yeni Şafak Gazetesi olmak üzere tvnet, Piri Medya, dijital medya ve 15 civarı dergiyle yayın yaptığını belirterek, şunları kaydetti: Yeni Şafak bizim omurgamız. Gazetemiz bu sene 25'inci yıl dönümünü kutluyor. Şöyle bir düşündüğümüzde kaç tane medya organı, 25 yaşını devirebiliyor? Sayılarının artmasını diliyoruz.

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