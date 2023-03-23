İslam ülkelerinin çoğunda birlik var

Ramazan hilalinin gözlemlenmesi nedeniyle her sene Ramazan’a farklı başlayan Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin çoğunda bu sene birlik var. Suudi Arabistan, Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Filistin, Suriye, Yemen, Mısır, Lübnan, Sudan, Libya, Tunus, İran, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya Ramazan ayının Türkiye ile birlikte perşembe günü başlayacağını duyururken; Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya ve Fas ise hilali gözlemledikten sonra açıklama yapacak.





FARKLILIK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?





İslam hukukunda, esas alınan hicri takvim, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ise Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.