Ramazan İslam ülkelerinin çoğunda birlik var
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İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

İslam ülkelerinin çoğunda birlik var

Ramazan hilalinin gözlemlenmesindeki farklar nedeniyle ilk oruç için farklı günler belirleyen İslam ülkelerinin çoğunda bu sene birlik sağlandı. Arabistan, Katar, İran, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelerde de bugün Ramazan'ın ilk günü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İslam ülkelerinin çoğunda birlik var
İslam ülkeleri ilk oruçta birleşti.

Ramazan hilalinin gözlemlenmesi nedeniyle her sene Ramazan’a farklı başlayan Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin çoğunda bu sene birlik var. Suudi Arabistan, Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Filistin, Suriye, Yemen, Mısır, Lübnan, Sudan, Libya, Tunus, İran, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya Ramazan ayının Türkiye ile birlikte perşembe günü başlayacağını duyururken; Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya ve Fas ise hilali gözlemledikten sonra açıklama yapacak.


FARKLILIK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?


İslam hukukunda, esas alınan hicri takvim, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ise Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

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