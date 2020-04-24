Ramazan İstanbul, Ankara, İzmir sahur ve iftar vakti
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İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

İstanbul, Ankara ve İzmir iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta

İstanbul, Ankara, İzmir sahur ve iftar vakti

Koronavirüs salgının gölgesinde başlayan Ramazan ayının ilk iftarına saatler kaldı. İftar çadırları ve kalabalık iftar sofralarını göremeyeceğimiz bu Ramazan için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan imsakiyede İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin sahur saati ve iftar saati belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan imsakiyesi yayımlandı.
Ramazan imsakiyesi yayımlandı.

İslam dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. İlk teravih namazı ile birlikte iftar ve sahur vakitleri gündeme geldi. Oruç tutacak vatandaşlar Ramazan ayı imsakiyesini araştırmaya başladı. Ramazan ayının ilk orucu bu yıl 24 Haziran akşam ezanı ile birlikte açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan imsakiyede İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin sahur saati ve iftar saati belli oldu.

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İstanbul'da ilk sahur ve iftar ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre bu sene İstanbul’da ilk sahur 04.29’da, ilk iftar 20.00’de olacak.

Ankara'da ilk sahur ve iftar ne zaman?

24 Nisan Ankara imsak saati ya da halk arasındaki yaygın kullanımıyla 24 Nisan 2020 Ankara sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı namaz ve ezan vakitleri sayfasında yer aldı. 24 Nisan Cuma günü imsak ve sahur vakti 4.18 iftar saati ise 19.43'te açılacak.

İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman?

İzmir’de ilk sahura bu gece kalkılacak. 24 Nisan İzmir imsak saati ise 04.46 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2020 Ramazan ayının ilk iftarı ise yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre 24 Nisan İzmir iftar saati ise 20.03 olarak açıklandı.

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