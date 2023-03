İstanbul belediyeleri gönülleri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AFAD'ın koordinasyonunda, sorumlu olduğu Hatay'da Antakya, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde her gün toplam 8 bin kişilik iftar verecek.





TEKNE ORUCU TUTAN MİNİKLER UNUTULMADI





Arnavutköy Belediyesi iftar ikramının yanısıra belirli günlerde "tekne orucu" tutan miniklere, öğle ezanının ardından hazırladığı çocuk menüleri ile iftar yapacak.

Bağcılar Belediyesi, her Ramazan düzenlediği "Kardeş Aile" etkinliğini Adıyaman ve Malatya'da yapacak. Başakşehir Belediyesi de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki etkinlik çadırında çocuklar için çizgi film ile sahne gösterileri, kadınlar için mukabele ve manevi sohbet programları gerçekleştirecek. Beyoğlu Belediyesi ise her gün 15 kişilik sofra kuracak ve 15 bin ekmek depremzedelere dağıtılacak. Çekmeköy Belediyesi, iftar ve sahur ikramının yanı sıra mobil büfe aracıyla vatandaşlara çay, kahve, çocuklara meyve suyu, bisküvi ve çikolata ikram edecek. Esenler Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı'nda bin kişiye iftar ve sahur verecek. Her akşam 2 bin kişilik 4 çeşit yemekten oluşan iftarlıklar evlere ulaştırılacak.