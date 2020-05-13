İtikaf evlerde buruk geçecek: Bu sene gönlümüzde bir yara oldu

İtikaf sünnetini yerine getirmek için ramazanın son 10 gününde camilere kapanan Müslümanlar, bu yıl yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle sünneti evlerinde yerine getirecek. Her yıl ramazan ayının atmosferini farklı şekilde yaşamak isteyen bazı Müslümanlar, ramazanın son 10 gününde dış dünyayla bağlantılarını keserek itikaf ibadeti için camilere kapanıyor. Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle camilerde toplu ibadet kısıtlandı. Bu nedenle Müslümanlar itikaf sünnetini cami yerine evlerinde yapacak. Beş yıldır Şehzadebaşı Camisi’nde itikafa giren 68 yaşındaki İbrahim Altuğ, önceki ramazanların son 10 gününde dünyayla bağlantıların keserek itikafa girdiklerini söyledi.

BU SENE GÖNLÜMÜZDE BİR YARA OLDU

Şehzadebaşı Camisi’nde yapılan itikafın çok farklı olduğunu ifade eden Altuğ, “Geçen yıl Şehzadebaşı Camii’nde 150 kişi itikafa girmişti. Bu yıl gönlümüzde bir yara oldu. Önümüzdeki yıllarda ramazan ayında Allah nasip ederse itikafa girmeyi iple çekiyorum. Bu yıl camide itikafa girmek kısmet olmadı ama çare olarak kendi evimin bir odasında itikafa girerek camide itikaf özlemimi gidermeye çalışacağım” Koronavirüs nedeniyle bu yıl camide itikafa giremeceğini aktaran 29 yaşındaki Vasvi Akdeniz ise hüzünlü olduğunu ifade etti. İtikafa 3 yıl Şehzadebaşı Camisi’nde, 2 yıl da başka camide girdiğini anlatan Akdeniz, “Bu yıl yine Şehzadebaşı Camii’nde itikafa girmeye niyetlenmiştik. Ama bu ramazanda koronavirüs salgını nedeniyle camide itikafa kapanamayacağımız için burukluk yaşıyorum. İtikaf ibadetinden eksik kalmamak için ramazanın son 10 gününde evimde sünneti yerine getireceğim. Bir sonraki ramazan ayında camide itikafa girmeyi heyecanla bekliyorum” dedi.

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CAMİDE GİRMEYE NİYET ETMİŞTİM, OLMADI

İki yıldır Şehzadebaşı Camisi’nde itikafa giren 34 yaşındaki Ali Akdeniz de bu yıl da itikafa camide girmeye niyet ettiğini ancak salgın nedeniyle giremeyeceğini kaydetti. Akdeniz, “Bu ramazan hüzünlü gececek bizim için. İnşallah önümüzdeki yıllarda camide itikafa girmeye devam edeceğiz” diye konuştu.